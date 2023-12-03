Бывшая заложница Майя Леймберг, спасшая свою собаку, вернулась домой

17-летняя Майя Леймберг, почти два месяца находившаяся в плену у террористов ХАМАСа в секторе Газы, вернулась домой – в Иерусалим. Девушка, которая не только спаслась сама, но и смогла защитить и спасти свою собаку породы ши-тцу по кличке Белла, стала героиней для многих израильтян.

Майя и Белла были освобождены 29 ноября.

Позже тетя Майи рассказала журналистам историю о том, как девушке удалось спасти свою собаку.

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По словам тети, 7 октября Майя только проснулась, когда в дом ворвались террористы. Девушка взяла Беллу на руки и прижала ее к себе. Террористы решили, что она обнимает свою игрушку. Намного позднее, когда Белла вдруг зашевелилась и подала голос, террористы поняли, что это – живая собака, а не игрушка. Между террористами завязался спор о том, что теперь делать с собакой. Девочке удалось их уговорить оставить Беллу с ней.

Все 53 дня у заложников был очень скудный рацион, о том, чтобы террористы позаботились еще и о собаке, не могло быть и речи. Майя и ее мать делились с Беллой той едой, которую им давали.

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Второй раз девочку попытались разлучить с ее собакой во время освобождения из плена. Когда она вышла из машины с Беллой на руках, один из террористов со словами "Что это?" попытался забрать у нее собаку. Майя сказала, что она была в плену со своей собакой, и намерена с собакой вернуться домой, террорист убрал от нее свои руки.

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О Белле многие израильтяне узнали еще до того, как они увидели ее вместе с Майей на экранах своих телевизоров во время их освобождения. Больше месяца назад фотография собаки появилась в социальных сетях с просьбой о помощи. "Если вы приютили или знаете кого-то, кто приютил собаку ши-тцу из приграничной зоны, пожалуйста, свяжитесь со мной. Собака принадлежит семье, в которой мать и дочь похищены и увезены в сектор Газы. Собаку зовут Белла, она сбежала из дома во время хаоса. Отец семьи опустошен и разыскивает ее", – говорилось в объявлении. Это объявление было опубликовано Моше Леймбергом, отцом Майи.

Родители подарили дочери щенка пять лет назад, когда семья вернулась из-за границы жить в Израиль. Накануне атаки террористов Майя и ее мама Габриэла приехали из Иерусалима, где они живут, в Нир-Ицхак навестить родственников. С собой в кибуц они взяли Беллу. После того, как Майя и Габриэла были похищены террористами, собака считалась пропавшей. Моше Леймберг, публикуя объявления о пропаже Беллы, даже не мог предположить, что собака взята в заложники вместе со своими хозяйками.