ЦАХАЛ: в Газе были обнаружены 800 туннельных шахт, 500 уничтожены. Видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что с начала боевых действий в секторе Газы были обнаружены более 800 туннельных шахт, около 500 из которых уничтожены с использованием различных методов, включая подрывы и блокировку.

Помимо ликвидации входов в туннели, были разрушены многие километры подземных коммуникаций террористов.

ЦАХАЛ отмечает, что входы в туннели зачастую располагались в жилых помещениях, внутри школ, детских садов, мечетей или на детских игровых площадках.