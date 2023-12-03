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    В Израиле

    ЦАХАЛ: в Газе были обнаружены 800 туннельных шахт, 500 уничтожены. Видео

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    ЦАХАЛ: в Газе были обнаружены 800 туннельных шахт, 500 уничтожены. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: в Газе были обнаружены 800 туннельных шахт, 500 уничтожены
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: в Газе были обнаружены 800 туннельных шахт, 500 уничтожены
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что с начала боевых действий в секторе Газы были обнаружены более 800 туннельных шахт, около 500 из которых уничтожены с использованием различных методов, включая подрывы и блокировку.

    Помимо ликвидации входов в туннели, были разрушены многие километры подземных коммуникаций террористов.

    ЦАХАЛ отмечает, что входы в туннели зачастую располагались в жилых помещениях, внутри школ, детских садов, мечетей или на детских игровых площадках.

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