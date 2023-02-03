Попытка теракта у южного въезда в Шхем; террорист ликвидирован
В пятницу, 3 февраля, около 17:00, возле штаба региональной бригады "Шомрон" остановилась машина, из которой вышел араб и двинулся по направлению к блокпосту.
Военнослужащие ЦАХАЛа приступали к проведению обычной процедуры задержания подозреваемого, которая предполагает требование остановиться и выстрелы в воздух.
Подозреваемый проигнорировал предупреждение и попытался напасть на одного из военнослужащих. В этот момент другой военнослужащий, находившийся рядом, выстрелил в подозреваемого и нейтрализовал его.
Кроме того, незадолго до этого инцидента, на территории региональной бригады "Биньямин", возле города Раваби, арабскими террористами была предпринята попытка обстрела автомобиля с израильскими номерными знаками. Пострадавших нет, машине причинен ущерб. После прочесывания территории, где произошел инцидент, военнослужащими ЦАХАЛа были найдены брошенные рюкзаки.