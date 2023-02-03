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    В Израиле

    Двойное убийство в Нацерете: застрелены двое братьев. Криминальные разборки в арабском секторе

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    Двойное убийство в Нацерете: застрелены двое мужчин
    Пресс-служба полиции Израиля

    В Английскую больницу в Нацерете были доставлены двое мужчин, получивших крайне тяжелые огнестрельные ранения. Врачи были вынуждены констатировать их смерть.

    Полиция сообщает, что были убиты жители Нацерета (28 лет и 31 год). По всей видимости, речь идет о последствиях криминальных разборок.

    Ведется розыск убийц.

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    СМИ называют имена убитых: братья Халид Саади (28) и Али Саади (31). Предположительно, они были связаны с криминальным кланом Аль-Бакри. Один из братьев ранее отбывал тюремный срок за хранение оружия и насилие.

    По версии следствия, убийство может быть продолжением конфликта между криминальными кланами Аль-Бакри и Аль-Харири (жертвами этого конфликта стали не менее 14 человек).

    Отметим, что с начала 2023 года в результате различных инцидентов с применением насилия были убиты десять человек из арабского сектора в Израиле.

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