Двойное убийство в Нацерете: застрелены двое братьев. Криминальные разборки в арабском секторе

В Английскую больницу в Нацерете были доставлены двое мужчин, получивших крайне тяжелые огнестрельные ранения. Врачи были вынуждены констатировать их смерть.

Полиция сообщает, что были убиты жители Нацерета (28 лет и 31 год). По всей видимости, речь идет о последствиях криминальных разборок.

Ведется розыск убийц.

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СМИ называют имена убитых: братья Халид Саади (28) и Али Саади (31). Предположительно, они были связаны с криминальным кланом Аль-Бакри. Один из братьев ранее отбывал тюремный срок за хранение оружия и насилие.

По версии следствия, убийство может быть продолжением конфликта между криминальными кланами Аль-Бакри и Аль-Харири (жертвами этого конфликта стали не менее 14 человек).

Отметим, что с начала 2023 года в результате различных инцидентов с применением насилия были убиты десять человек из арабского сектора в Израиле.