Стрельба в Абу-Снане, есть раненые

В полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о стрельбе в деревне Абу-Снан, на севере Израиля.

Пресс-служба полиции сообщает, что есть раненые.

По предварительным данным, не менее четырех человек получили тяжелые ранения.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых.