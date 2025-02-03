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Израиль

Стрельба в Абу-Снане, есть раненые

Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 февраля 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 00:08
Стрельба в Абу-Снане, есть раненые
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о стрельбе в деревне Абу-Снан, на севере Израиля.

Пресс-служба полиции сообщает, что есть раненые.

По предварительным данным, не менее четырех человек получили тяжелые ранения.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых.

Израиль
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