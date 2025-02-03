Стрельба в Абу-Снане, есть раненые
время публикации: 03 февраля 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 00:08
В полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о стрельбе в деревне Абу-Снан, на севере Израиля.
Пресс-служба полиции сообщает, что есть раненые.
По предварительным данным, не менее четырех человек получили тяжелые ранения.
На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых.
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