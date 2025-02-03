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Израиль

Либерман поблагодарил Трампа за идею по Газе, но выступил против сделки с Саудовской Аравией

НДИ
Авигдор Либерман
время публикации: 03 февраля 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 14:27
Либерман поблагодарил Трампа за идею по Газе, но выступил против сделки с Саудовской Аравией
Chaim Goldberg/Flash90

В понедельник, 3 февраля, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Я желаю удачи президенту (США) Трампу в деле убеждения или навязывании премьер-министру Израиля завершения сделки и возвращения всех заложников. До последнего. Это наша главная национальная задача".

"Я также хочу поблагодарить президента Трампа за инициативу по переселению жителей Газы на Синай и в другие места. Решение проблемы Газы находится в Синае. У президента Трампа есть достаточно рычагов давления, которые могут помочь в реализации этого плана", - заявил Либерман.

Лидер НДИ высказался против сделки с Саудовской Аравией, пояснив: "Я за нормализацию с Саудовской Аравией, но не такой ценой. Не ценой согласия на создание Палестинского государства и не ценой согласия на создание ядерной программы Саудовской Аравии".

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