Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 3 февраля, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Облачно. В долинах на севере туман.

В Иерусалиме – 10-19 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 14-26, в Беэр-Шеве – 10-21, в Мицпе-Рамоне – 11-19, на побережье Мертвого моря – 15-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 10-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений, переменная облачность. В среду-четверг температура понизится, ожидаются дожди.