На 1-й трассе столкнулись автобус и грузовик: травмированы десятки детей, одна девочка в тяжелом состоянии

Утром во вторник, 3 января, на 1-й трассе около развязки Латрун при движении в сторону Иерусалима столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что десятилетняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Травмы средней тяжести получил водитель автобуса, мужчина примерно 50 лет.

Кроме того, с места происшествия эвакуированы десятки детей, получивших легкие травмы. Для эвакуации детей был задействован специальный автобус МАДА.

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МАДА уточняет: в общей сложности пострадали около 40 пассажиров автобуса, в их числе дети примерно десяти лет, сопровождавшие их родители и учителя, а также водитель автобуса и водитель грузовика.

Пострадавшие были доставлены в больницы "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Девочка, получившая тяжелую травму, в первую очередь была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

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1-я трасса временно перекрыта на указанном участке.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.