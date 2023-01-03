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    В Израиле

    На 1-й трассе столкнулись автобус и грузовик: травмированы десятки детей, одна девочка в тяжелом состоянии

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    На 1-й трассе столкнулись автобус и грузовик: травмированы десятки детей, одна девочка в тяжелом состоянии
    Пресс-служба МАДА     На 1-й трассе столкнулись автобус и грузовик: травмированы десятки детей, одна девочка в тяжелом состоянии
    Пресс-служба МАДА

    Утром во вторник, 3 января, на 1-й трассе около развязки Латрун при движении в сторону Иерусалима столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что десятилетняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Травмы средней тяжести получил водитель автобуса, мужчина примерно 50 лет.

    Кроме того, с места происшествия эвакуированы десятки детей, получивших легкие травмы. Для эвакуации детей был задействован специальный автобус МАДА.

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    МАДА уточняет: в общей сложности пострадали около 40 пассажиров автобуса, в их числе дети примерно десяти лет, сопровождавшие их родители и учителя, а также водитель автобуса и водитель грузовика.

    Пострадавшие были доставлены в больницы "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове, "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

    Девочка, получившая тяжелую травму, в первую очередь была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

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    1-я трасса временно перекрыта на указанном участке.

    Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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