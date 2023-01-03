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    В Израиле

    Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме

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    Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир утром во вторник, 3 января, поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме в сопровождении охранников.

    Видеозапись того, как Бен-Гвир идет по Храмовой горе, распространяют израильские и палестинские СМИ.

    Итамар Бен-Гвир находился на Храмовой горе всего 13 минут. О каких-либо инцидентах во время этого посещения не сообщается.

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    После восхождения на Храмовую гору Бен-Гвир заявил: "Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора – самое важное место для народа Израиля. Мы поддерживаем свободу посещения его для мусульман и христиан, но и евреи также будут подниматься на гору. А с теми, кто угрожает нам, нужно бороться железной рукой".

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    Согласно опубликованной информации, и премьер-министр Биньямин Нетаниягу, и генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай знали о том, что визит состоится утром 3 января.

    Как сообщает "Кешет", решение не откладывать визит было принято накануне после беседы Бен-Гвира с главой правительства Биньямином Нетаниягу. "Нельзя капитулировать перед угрозами ХАМАСа", – сказал Бен-Гвир в ходе этой встречи. Публикации о намерении перенести дату визита были "отвлекающим маневром".

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    В прошлый раз Итамар Бен-Гвир посещал Храмовую гору 3,5 месяца назад.

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    1 января Бен-Гвир уведомил полицию о том, что в ближайшие дни он намерен подняться на Храмовую гору. Была согласована процедура обеспечения безопасности министра.

    Ливанский телеканал "Аль-Майядин" 2 января сообщал со ссылкой на источники в руководстве террористической организации ХАМАС, что эта группировка направила срочное послание египетским посредникам в связи с намерением Бен-Гвира подняться на Храмовую гору. По сути, ХАМАС предупредил, что действия Бен-Гвира могут привести к эскалации.

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    Бывший глава правительства Яир Лапид на заседании фракции "Еш Атид" в Кнессете 2 января заявил: "Нельзя, чтобы Бен-Гвир поднимался на Храмовую гору. Это провокация. Это приведет к вспышке и кровопролитию".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Января 2023
    Лапид: "Нельзя, чтобы Бен-Гвир поднимался на Храмовую гору. Это провокация"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 2 Января 2023
    "Аль-Майядин": ХАМАС предупредил Египет, что подъем Бен-Гвира на Храмовую гору приведет к взрыву
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Января 2023
    Бен-Гвир уведомил полицию о намерении подняться на Храмовую гору
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