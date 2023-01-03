Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир утром во вторник, 3 января, поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме в сопровождении охранников.

Видеозапись того, как Бен-Гвир идет по Храмовой горе, распространяют израильские и палестинские СМИ.

Итамар Бен-Гвир находился на Храмовой горе всего 13 минут. О каких-либо инцидентах во время этого посещения не сообщается.

adv_11 m_ar_1

После восхождения на Храмовую гору Бен-Гвир заявил: "Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора – самое важное место для народа Израиля. Мы поддерживаем свободу посещения его для мусульман и христиан, но и евреи также будут подниматься на гору. А с теми, кто угрожает нам, нужно бороться железной рукой".

adv_12 incontent_1

Согласно опубликованной информации, и премьер-министр Биньямин Нетаниягу, и генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай знали о том, что визит состоится утром 3 января.

Как сообщает "Кешет", решение не откладывать визит было принято накануне после беседы Бен-Гвира с главой правительства Биньямином Нетаниягу. "Нельзя капитулировать перед угрозами ХАМАСа", – сказал Бен-Гвир в ходе этой встречи. Публикации о намерении перенести дату визита были "отвлекающим маневром".

adv_13 m_ar_2

В прошлый раз Итамар Бен-Гвир посещал Храмовую гору 3,5 месяца назад.

adv_14 incontent_2

1 января Бен-Гвир уведомил полицию о том, что в ближайшие дни он намерен подняться на Храмовую гору. Была согласована процедура обеспечения безопасности министра.

Ливанский телеканал "Аль-Майядин" 2 января сообщал со ссылкой на источники в руководстве террористической организации ХАМАС, что эта группировка направила срочное послание египетским посредникам в связи с намерением Бен-Гвира подняться на Храмовую гору. По сути, ХАМАС предупредил, что действия Бен-Гвира могут привести к эскалации.

adv_15 m_ar_3

Бывший глава правительства Яир Лапид на заседании фракции "Еш Атид" в Кнессете 2 января заявил: "Нельзя, чтобы Бен-Гвир поднимался на Храмовую гору. Это провокация. Это приведет к вспышке и кровопролитию".