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    В Израиле

    Состоялась беседа нового главы МИД Израиля с Лавровым

    время публикации: | последнее обновление:
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    Состоялась беседа нового главы МИД Израиля с Лавровым
    Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP; AP Photo/Raad Adayleh

    Во вторник, 3 января, состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Израиля Эли Коэна и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Канцелярия МИД Израиля сообщает: "Министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил министру иностранных дел Эли Коэну, чтобы поздравить его с инаугурацией. Министры обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов. Министр иностранных дел Коэн говорил о еврейской общине в России и репатриантах из стран бывшего СССР в Израиле и их важности для отношений между странами".

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    МИД РФ по поводу данной беседы опубликовал следующую информацию: "3 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Государства Израиль Э.Коэном. Российский Министр поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем. Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте акцентирована необходимость созыва очередного заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии. Министры рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При обсуждении проблематики палестино-израильского урегулирования с российской стороны была подчеркнута готовность продолжать содействие перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. С.В.Лавров подтвердил российскую позицию в пользу нормализации обстановки в Сирии политико-дипломатическими методами при уважении её суверенитета и территориальной целостности, необходимость ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции".

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    Это была первая беседа между главами МИД Израиля и России после начала российского вторжения в Украину (24 февраля 2022 года). Яир Лапид, занимавший должность главы МИД Израиля с 13 июня 2021 года до 29 декабря 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине воздерживался от общения с Лавровым.

    Израильские СМИ со ссылкой на некого израильского дипломата пишут, что госсекретарь США Энтони Блинкен 2 января попросил Эли Коэна передать некие "сообщения" Лаврову. Но этот источник не уточнил, о чем именно идет речь.

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    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хотел, чтобы Коэн побеседовал с ним до разговора с Лавровым. Поскольку эта просьба не была удовлетворена, Киев может в обозримом будущем отказаться от контактов с новым главой МИД Израиля, пишет издание Times of Israel. Хотя источники в руководстве Израиля заявляли, что вскоре планируется беседа Коэна с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Накануне в своем выступлении на церемонии вступления в должность Эли Коэн заявил, что 3 января проведет телефонный разговор с Сергеем Лавровым. "В российско-украинском вопросе одно мы сделаем наверняка – мы будем меньше публично выступать", – подчеркнул министр и пообещал, что Израиль "в любом случае" продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Января 2023
    Источники в Иерусалиме: "Нет изменения в политике Израиля в отношении войны в Украине"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Января 2023
    Сенатор Грэм о намерении нового главы МИД Израиля общаться с Лавровым: это разговор "с представителем военного преступного режима"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Января 2023
    Глава МИД Израиля побеседует с Лавровым, впервые с начала войны в Украине
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