В бою на севере Газы погиб еще один израильский военнослужащий
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ЦАХАЛ сообщил о гибели еще одного военнослужащего в ходе боевых действий на территории сектора Газы.
Старшина Мирон Моше Герш, 21 год, из Петах-Тиквы, боец инженерного подразделения "Яалом", погиб в бою на севере сектора Газы.
C 31 октября по 3 января в ходе наземной операции в Газе погибли 175 военнослужащих ЦАХАЛа.
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С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 509 военнослужащих ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Января 2024
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