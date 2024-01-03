В бою на севере Газы погиб еще один израильский военнослужащий

ЦАХАЛ сообщил о гибели еще одного военнослужащего в ходе боевых действий на территории сектора Газы.

Старшина Мирон Моше Герш, 21 год, из Петах-Тиквы, боец инженерного подразделения "Яалом", погиб в бою на севере сектора Газы.

C 31 октября по 3 января в ходе наземной операции в Газе погибли 175 военнослужащих ЦАХАЛа.

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С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 509 военнослужащих ЦАХАЛа.