Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 3 января, на большей части территории Израиля ожидается небольшое повышение температуры. Переменная облачность. Вечером в горных районах севера и центра Израиля ожидается сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 6-14 градусов, в Тель-Авиве – 9-18, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 12-22, в Беэр-Шеве – 7-18, в Мицпе-Рамоне – 7-15, на побережье Мертвого моря – 12-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-18, в Ариэле – 7-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-19, на Голанских высотах – 6-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 10-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный ветер (до 30 км/ч).

В субботу ожидается легкая облачность, небольшое повышение температуры.