Внимание, розыск: пропал 28-летний Маоз Асраф из Холона
время публикации: 03 января 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 00:10
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 28-летнего жителя Холона Маоза Асрафа. В последний раз его видели 2 января, около полудня, в Бат-Яме.
Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.