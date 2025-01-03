Внимание, розыск: пропал 28-летний Маоз Асраф из Холона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 28-летнего жителя Холона Маоза Асрафа. В последний раз его видели 2 января, около полудня, в Бат-Яме.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.