Началась предвыборная кампания: партии охотятся за "звездами" и выдвигают требования

После окончательного роспуска Кнессета и начала предвыборной кампании публикуются сообщения о переговорах, которые ведут партии, и требованиях, которые они выдвигают.

Издание "Исраэль а-Йом" опубликовало сообщение, согласно которому партия "Наш дом Израиль" намерена потребовать после выборов предоставить ей портфель министерства внутренних дел. "Есть много аспектов, которые были запущены на протяжении многих лет и необходимо изменить эту ситуацию", – цитирует "Исраэль а-Йом" слова высокопоставленного представителя партии. В пресс-службе НДИ не опровергли это сообщение и заявили следующее: "В настоящий момент слишком рано говорить о портфелях".

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Продолжается "охота" лидеров партий за общественными и политическими фигурами, которые могут укрепить предвыборные списки. СМИ сообщили, что глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц ведет переговоры с бывшей главой "А-Тнуа" Ципи Ливни о возможном присоединении к списку "Кахоль Лаван". По сообщению издания, Ливни пока не дала окончательного ответа. В окружении Бени Ганца отказались комментировать эту информацию.

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Наибольшее внимание приковано в настоящий момент к новой главе "Ямина" Айелет Шакед. Она объявила о намерении баллотироваться, однако до сих пор неясно, как будет выглядеть список партии "Ямина". Депутаты от фракции не намерены баллотироваться в составе партии на выборах в Кнессет 25-го созыва.

3 июля – это последний день, когда депутаты от действующей партии могут отделиться, "забрав" партийное финансирование. К настоящему моменту нет трех депутатов от "Ямины", готовых пойти на этот шаг. Однако не исключено, что до истечения дня ситуация изменится.

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В политических кругах убеждены, что "Ликуд" попытается вновь привести к провалу "Ямины". Шакед, в свою очередь, пытается сформировать правый список, однако не являющийся автоматически партией-спутником Биньямина Нетаниягу. В конце минувшей недели Шакед предложила министру связи Йоазу Хенделю ("Тиква Хадаша") присоединиться к ее партии. Она по-прежнему не рассталась с надеждой оставить в своем списке заместителя министра по делам религий Матана Каану.

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Утром 3 июля Каана опубликовал заявление, в котором отметил, что намерен продолжать работу, начатую в правительстве Беннета. "Необходимо стремиться к созданию максимально широкого правительства национального единства, укреплять еврейский характер государства и укреплять безопасность страны", – заявил он. Не исключено, что речь идет о намеке на возможность того, что Каана готов остаться в "Ямине".

В "Ликуде", "Аводе" и МЕРЕЦ продолжается подготовка к праймериз. В "Аводе" праймериз пройдут 18 июля, и накануне стало известно, что глава партии Мерав Михаэли закрыла возможность вступающим в эти дни в партию людям голосовать на праймериз. Очевидной целью этого шага является создание помех ее противникам в партии.

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В МЕРЕЦ также готовятся к праймериз. Там ожидается крайне жесткая борьба между действующим главой Ницаном Горовицем и Яиром Голаном. Последний находится в настоящий момент в карантине в связи с заражением коронавирусом, однако продолжает подготовку к выборам.

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В "Ликуде" ожидаются крайне бурные праймериз, на которых развернется борьба между формирующимися лагерями сторонников Нетаниягу и тех, кто старается держаться в стороне от перепалок в Кнессете и в СМИ. Открытым остается вопрос бронирования мест в предвыборном списке, в первую очередь для Нира Орбаха и Идит Сильман.

3 июля Яир Лапид проводит свое первое заседание правительства. 5 июля премьер-министр отправляется с официальным визитом во Францию, а затем начнет подготовку к ожидающемуся на следующей неделе визиту в Израиль президента США Джо Байдена. В окружении Лапида заявляют, что он воздержится от новых назначений и иных политических шагов до окончания визита американского президента.

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В минувшие выходные Лапид и его семья перебрались в особняк, расположенный неподалеку от официальной резиденции премьер-министра. В этом особняке, где обычно проживают охранники премьер-министра, Яир и Лихи Лапид будут жить до завершения ремонтных работ в официальной резиденции. Не исключено, что эти работы закончатся уже после того, как Лапид покинет должность премьер-министра.