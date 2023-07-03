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    В Израиле

    В Дженине проходит масштабная антитеррористическая операция

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    В Дженине проходит масштабная антитеррористическая операция
    Пресс-служба ЦАХАЛа     В Дженине проходит масштабная антитеррористическая операция
    AP Photo/Majdi Mohammed     В Дженине проходит масштабная антитеррористическая операция
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на понедельник, 3 июля, Армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в Дженине. Операция получила название "Байт ве-Ган" ("Дом с палисадником"). В предшествующие недели политики и военные говорили о необходимости "прополки сорняков террора".

    01:00. В Дженин вошли значительные силы ЦАХАЛа. В антитеррористической операции задействованы бригада "Голани", десантники, спецподразделения, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

    Армейская пресс-служба передает, что был атакован объединенный штаб террористических группировок в лагере беженцев в Дженине, а также силы боевиков "Дженинского батальона".

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    В городе слышны стрельба и взрывы. В воздух подняты беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты. Палестинская сторона заявляет, что ночью были нанесены не менее 15 авиаударов по целям в Дженине.

    02:00. Ударами с воздуха ликвидированы не менее троих террористов. Дженин блокирован израильскими военными. В некоторых районах города отключено электричество.

    03:00. Палестинские источники сообщают, что сотни боевиков оказывают сопротивление военным, местные жители возводят баррикады и жгут автомобильные покрышки, препятствуя действиям ЦАХАЛа. В Дженин вошли израильские бронетранспортеры и инженерная техника.

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    Названы имена некоторых убитых боевиков: Самих Абу аль-Уафа и Ашраф Амури. В больницы Дженина доставлены десятки раненых, семеро из них в тяжелом состоянии.

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    04:00. Сообщается также, что военные задержали несколько подозреваемых в терроре.

    Руководители террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступили с призывом об оказании организованного сопротивления ЦАХАЛу в Дженине и других регионах Палестинской автономии. Эти призывы поддержаны руководством ФАТХа. Операция по противостоянию ЦАХАЛу получила название "Доблесть Дженина".

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    06:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об обнаружении в Дженине лабораторий по производству взрывных устройств. Отмечается, что одной из целей операции является обнаружение и ликвидация мест производства ракет.

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    08:00. "Палестинский информационный центр" передает, что военные также вошли в деревню Буркин, на окраине Дженина. Также сообщается, что в районе Эль-Биры (около Рамаллы) в ходе столкновения с военными был убит 17-летний житель Газы.

    09:00. Палестинские источники передают, что израильский вертолет выпустил несколько ракет по целям в Дженине.

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    Информация уточняется.

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    Отметим, что масштабная операция в Дженине была начата после окончания мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения). Это первая военная операция такого масштаба в Дженине после проведения там антитеррористической операции "Защитная стена" в 2002 году (длилась около полутора месяцев).

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    "Палестинский информационный центр" передает, что одновременные силы ЦАХАЛа проводят операцию в деревне Акабат Джабр, к югу от Иерихона.

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    ЦАХАЛ повысил готовность на границе с сектором Газы в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов.

    Силы ЦАХАЛа приведены в состояние повышенной готовности в Иудее и Самарии. На дорогах и перекрестках установлены дополнительные блокпосты, усилено патрулирование. В состоянии повышенной готовности находятся охранники населенных пунктов.

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    Приведены в состояние повышенной готовности силы пограничной полиции в Иерусалиме, Иудее и Самарии.

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    Утром 3 июля поступило сообщение, что террористы обстреляли поселок Авней Хефец в Самарии. Зафиксировано попадание в одно из зданий на территории поселка. Пострадавших нет. Военные ведут розыск стрелявших.

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