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Израиль

Вечером и ночью 1-я трасса будет перекрыта около аэропорта "Бен-Гурион": рекомендован объезд

время публикации: 03 июля 2024 г., 10:29 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 10:42
Вечером и ночью 1-я трасса будет перекрыта около аэропорта "Бен-Гурион": рекомендован объезд
Flash90

С 22:00 среды, 3 июля, по 5:00 четверга, 4 июля, 1-я трасса будет перекрыта от перекрестка Ганот (около Азура) до съезда в сторону международного аэропорта "Бен-Гурион".

Управление аэропортов Израиля рекомендует тем, чьи рейсы отправляют ночью и утром 4 июля, воспользоваться объездной дорогой по 40-й трассе.

Для поиска объездных маршрутов может помочь приложение Waze.

Важно учитывать, что объезд может занять больше времени, чем планировалось.

Израиль
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