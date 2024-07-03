Вечером и ночью 1-я трасса будет перекрыта около аэропорта "Бен-Гурион": рекомендован объезд
время публикации: 03 июля 2024 г., 10:29 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 10:42
С 22:00 среды, 3 июля, по 5:00 четверга, 4 июля, 1-я трасса будет перекрыта от перекрестка Ганот (около Азура) до съезда в сторону международного аэропорта "Бен-Гурион".
Управление аэропортов Израиля рекомендует тем, чьи рейсы отправляют ночью и утром 4 июля, воспользоваться объездной дорогой по 40-й трассе.
Для поиска объездных маршрутов может помочь приложение Waze.
Важно учитывать, что объезд может занять больше времени, чем планировалось.