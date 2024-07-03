Исполнитель теракта в Кармиэле – израильский араб из соседней деревни

Согласно имеющимся подозрениям, террорист, совершивший теракт в торговом центре в Кармиэле – гражданин Израиля, житель арабской деревни Нахф, расположенной неподалеку от Кармиэля.

Напомним, в результате теракта двое молодых людей получили ножевые ранения, один из них в критическом состоянии, второй – в тяжелом состоянии.

Террорист, имя которого на данном этапе не было опубликовано, через несколько минут после нападения был застрелен находившимся в торговом центре военнослужащим.

Сообщается, что сотрудники полиции проводят обыск в доме террориста в деревне Нахф.