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Израиль

Исполнитель теракта в Кармиэле – израильский араб из соседней деревни

время публикации: 03 июля 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 14:03
Исполнитель теракта в Кармиэле – израильский араб из соседней деревни
Hadas Parush/Flash 90

Согласно имеющимся подозрениям, террорист, совершивший теракт в торговом центре в Кармиэле – гражданин Израиля, житель арабской деревни Нахф, расположенной неподалеку от Кармиэля.

Напомним, в результате теракта двое молодых людей получили ножевые ранения, один из них в критическом состоянии, второй – в тяжелом состоянии.

Террорист, имя которого на данном этапе не было опубликовано, через несколько минут после нападения был застрелен находившимся в торговом центре военнослужащим.

Сообщается, что сотрудники полиции проводят обыск в доме террориста в деревне Нахф.

Израиль
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