Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 3 июля, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 22-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 18-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 19-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг температура повысится, будет очень жарко. В пятницу – небольшой спад жары. В субботу – понижение температуры.