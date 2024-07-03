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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 3 июля: небольшое повышение температуры, переменная облачность

время публикации: 03 июля 2024 г., 04:13 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 04:19
Прогноз погоды в Израиле на 3 июля: небольшое повышение температуры, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 3 июля, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 22-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-40, в Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 18-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 19-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг температура повысится, будет очень жарко. В пятницу – небольшой спад жары. В субботу – понижение температуры.

Израиль
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