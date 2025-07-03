Авария в Хайфе, пострадали мужчина и женщина, ехавшие на электровелосипеде
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 08:13
Утром 3 июля в Хайфе на улице А-Рав Маркус произошла авария, в результате которой пострадали два человека, ехавших на электровелосипеде.
Пострадавшие направлены в больницу РАМБАМ.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина 35 лет в тяжелом состоянии (травма головы), женщина 34 лет в состоянии средней тяжести.
Полиция заявляет, что электровелосипед врезался в припаркованный автомобиль.