Авария в Хайфе, пострадали мужчина и женщина, ехавшие на электровелосипеде

Утром 3 июля в Хайфе на улице А-Рав Маркус произошла авария, в результате которой пострадали два человека, ехавших на электровелосипеде.

Пострадавшие направлены в больницу РАМБАМ.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина 35 лет в тяжелом состоянии (травма головы), женщина 34 лет в состоянии средней тяжести.

Полиция заявляет, что электровелосипед врезался в припаркованный автомобиль.