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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 3 июля: жарко, переменная облачность

Погода
время публикации: 03 июля 2026 г., 05:50 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 05:55
Прогноз погоды в Израиле на 3 июля: жарко, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 3 июля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 21-32, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-34, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-четверг – температура без существенных изменений, переменная облачность.

Израиль
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