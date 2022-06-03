Театр абсурда, маневры Саара и суд над Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Голосование по закону о запрете на вывешивание флагов ООП в вузах Израиля, состоявшееся 1 июня, позволило очень ясно увидеть все противоречия, которыми раздираема нынешняя коалиция, и которые с высокой долей вероятности приведут ее в ближайшее время к краху, а нас – на избирательные участки.

Законопроект этот родился, напомним, после скандальной истории в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, где студенты бедуины и арабы провели демонстрацию, посвященную "Дню Накбы". Размахивали они при этом флагами ООП (он же флаг Палестинской автономии). В этом не было ничего нового, так как территории кампусов давно стали ареной для свободного выражения самых радикальных антиизраильских воззрений. Особенность ситуации на сей раз заключалась прежде всего в том, что это мероприятие проходило с официального разрешения руководства университета. Второе, не менее важное отличие от предыдущих скандалов подобного рода было в том, что политики, чувствуя острый запах надвигающихся выборов, не могли упустить такую возможность продемонстрировать своим избирателям верность идеалам. Отсюда путь до политической драмы был очень коротким.

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Нафтали Беннет быстро осознал, что ему грозит. Он не мог блокировать утверждение законопроекта, который столь популярен среди его избирателей. С другой стороны, в канцелярии Беннета было получено недвусмысленное предупреждение с левого фланга коалиции: на наши голоса вы можете не рассчитывать. Как и следовало ожидать, особенно резко высказывались депутаты от МЕРЕЦ. Беннет решил ни с кем не ссориться. Закон был утвержден межминистерской комиссией по законодательству, но в коалиции объявили, что предоставляют своим депутатам свободу голосования. Было очевидно, что за закон проголосует вся правая оппозиция (это не противоречило и декларированному решению голосовать против любого закона коалиции, так как это законопроект подал депутат Эли Коэн ("Ликуд") и при поддержке "Ямины", "Тиква Хадаша" и НДИ он будет утвержден в предварительном чтении. Так и случилось. Правый фланг коалиции проголосовал "за", депутаты от "Аводы", "Еш Атид" и "Кахоль Лаван" просто не пришли на голосование, депутаты от МЕРЕЦ и РААМ проголосовали "против". "Мы не собираемся принимать участие в троллинге, организованном правыми. В эту каденцию законопроект не пройдет", – заявил глава фракции "Авода" Гилад Карив.

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Будет утвержден этот закон или нет – не столь важно. Битва вокруг него еще раз продемонстрировала, насколько в коалиции отказались от намерения не раздражать друг друга, и озаботились тем, чтобы не раздражать избирателей. Ту же тактику избрали в оппозиции, однако пошли в этом, как многим кажется, значительно дальше.

Распоряжения о действии израильских законов в Иудее и Самарии впервые вступили в силу вскоре после Шестидневной войны. На сегодняшний день они, по сути, являются основным документом, регулирующим статус израильтян, проживающих в этих районах, которые формально не являются частью государства Израиль. Эти постановления дают возможность привлекать израильтян, подозреваемых в уголовных преступлениях, к ответственности в израильских гражданских, а не военных судах, позволяют жителям Ариэля, Маале-Адумим и Кирьят-Арбы голосовать на выборах (граждане, проживающие за границей, такого права не имеют), позволяют реализовывать социальные права. Эти постановления продлеваются раз в пять лет, и кто бы ни был премьер-министром, какая бы партия ни находилась у власти, эти постановления неизменно продлевались. К 1 июля их надо продлить в очередной раз, а для этого необходимо утвердить их в трех чтениях. Однако на пути встала израильская политика, вернее очередной побитый ею рекорд абсурдности. К моменту написания этих строк у коалиции нет большинства для утверждения закона, так как глава партии РААМ Мансур Аббас не может гарантировать, что все депутаты его фракции проголосуют "за". Нет, это еще не абсурд и не рекорд. Мансур Аббас давно утратил позиции абсолютного лидера в РААМ, и все, что ему удается сделать – это удерживать фракцию в составе коалиции. Более строгого соблюдения коалиционной дисциплины он обеспечить не может.

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Партия МЕРЕЦ, в свою очередь, заявила, что проголосует за законопроект. "Речь идет о технических постановлениях, не имеющих отношения к намерению аннексировать палестинские территории", – заявляют в МЕРЕЦ. В "Ликуде" в свою очередь, откровенно говорят, что не намерены спасать коалицию. Оппозиционные фракции приняли единогласное решение, согласно которому они будут голосовать против любого – любого! – законопроекта, представленного коалицией. В ближайший понедельник может сложиться ситуация, при которой закон, связывающий Израиль с Иудеей и Самарикй, будет провален голосами "Ликуда", несмотря на поддержку его депутатами от МЕРЕЦ. Добро пожаловать в театр абсурда израильской политики.

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Несмотря ни на что, в Кнессете убеждены, что этот законопроект будет утвержден. Прежде всего, потому что в "Ликуде" не захотят брать на себя ответственность за такой колоссальный ущерб интересам национального лагеря. Правые партии нынешней коалиции используют это, чтобы обвинить оппозицию в безответственности, оппортунизме и приоритете политики над национальными интересами.

Новые вибрации в коалиции мы наблюдали на этой неделе по инициативе министра юстиции Гидеона Саара.

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На протяжении долгого времени Саар старался оставаться в стороне от бурь и драм, сотрясавших коалицию. Глава "Тиква Хадаша" является подлинным архитектором создания нынешнего правительства. Именно те несколько мандатов, которые он отобрал у "Ликуда", лишили Нетаниягу возможности сформировать коалицию. В отличие от Беннета , который до последнего дня коалиционных переговоров не отвергал возможности союза с Нетаниягу, Саар накрепко связал себя с лагерем "только не Биби", и до этой недели казалось, что у министра юстиции нет другой коалиции кроме нынешней. Однако, судя по всему, и он понял, что коалиционная телега катится в пропасть, ну а коль скоро так, то лучше пусть крах наступит по выгодному для него, Саара, поводу. "Голосование по закону об Иудее и Самарии даст ответ на вопрос о том, хотят ли члены нынешней коалиции продолжения работы правительства", – заявил он. В интервью "Кан РЭКА" Саар отказался отвечать на вопрос о том, какие конкретные, оперативные последствия будут у провала этого закона коалицией.

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Министр юстиции, впрочем, не ограничился угрозами и предупреждениями. На этой неделе многие СМИ публиковали информацию о том, что Гидеон Саар – сам или через министра строительства Зеэва Элькина – ведет переговоры с приближенными "Ликуда". Цель этих переговоров, якобы – формирование альтернативного правительства в Кнессете 25-го созыва. Саар категорически опроверг сообщения об этих переговорах. В "Ликуде" таинственно улыбаются и не отрицают, что "контакты имеют место".

Контакты и переговоры – не одно и то же. И, судя по всему, разница между этими двумя процессами и дает возможность главе "Тиква Хадаша" отрицать все, не греша при этом против формальной правды. Какие-то контакты между приближенными Саара и приближенными Нетаниягу имели место, а может продолжаются и сейчас. Реальных же переговоров нет, ибо переговоры предусматривают наличие хоть каких-то конкретных, формальных предложений, которые стороны готовы обсуждать. Этого на данный момент нет. Именно на данный момент, ибо отрицая все, что он отрицает, Саар не захлопывает дверь в будущее. "Если благо государства Израиль потребует от меня изменить свое мнение по поводу союза с Нетаниягу, я сообщу об этом публично", – заявил он.

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Возможны три реальные цели у данных публикаций и заявлений: 1) это может быть полный фейк, распространяемый с целью вбить клин между депутатами и партиями коалиции, 2) это может быть и предупредительный выстрел Саара с целью оказания давления, в первую очередь, на РААМ: "Мы развала коалиции не боимся. У нас есть варианты, которых нет у вас", 3) и возможен еще один сценарий, в рамках которого Саар проверяет сейчас перспективу восстановления союза с Нетаниягу после выборов, а не до. Если от Саара будет зависеть, удастся ли создать коалицию или пятые выборы сменятся шестыми, а шестые – седьмыми, очень может быть, что настанет тот самый момент, когда Саар пересмотрит свою позицию, отрицающую союз с Нетаниягу. Пересмотрит, разумеется, ради блага государства Израиль. Заметное улучшение ситуации Биньямина Нетаниягу на судебном поле, только добавляет легитимации Саару проверять возможности, искать варианты.

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Беннет созвал на этой неделе глав коалиционных фракций. По некоторым сведениям, там вспыхнула перепалка между главой "Еш Атид" Яиром Лапидом и главой "Тиква Хадаша" Гидеоном Сааром. "Разногласия и проблемы в коалиции безусловно есть, вопрос лишь в том, как их поднимать – для того, чтобы все исправить, или для того, чтобы все взорвать". Так, по словам очевидцев, Лапид уколол Саара. В обеих канцеляриях впрочем утверждают, что речь идет о выдумке, а отношения между двумя министрами отличные. Как тут не вспомнить интервью, которое дал Яир Лапид телеканалу "Решет" за несколько дней до распада блока "Кахоль Лаван". В том интервью Лапид говорил о прочном и нерушимом союзе между лидерами, подписавшими соглашение о союзе. Прошло всего три дня, и этот карточный домик рухнул. Более всего сегодня глава "Еш Атид" опасается, что коалиция рухнет из-за шагов кого-то в левоцентристском блоке (например из-за партии РААМ). Как уже неоднократно говорилось, в этом случае премьер-министром на весь переходный период останется Нафтали Беннет.

В НДИ стараются не высказываться впрямую о политическом кризисе. Однако риторика министра финансов Авигдора Либермана свидетельствует о том, что он отлично понимает, сколь близки мы к выборам. "Учащиеся йешив приходят, завтракают, пьют кофе, говорят о политике, листают несколько книг, обедают и возвращаются домой. Нет никаких причин для того, чтобы финансировать этот процесс изучения безделья", – заявил глава НДИ на заседании фракции. Так обычно высказывается этот политик в ходе предвыборной кампании.

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Политический процесс невозможно рассматривать в отрыве от процесса судебного. Решение Окружного суда в Иерусалиме отклонить просьбу государственной прокуратуры об изменении текста обвинительного заключения по "делу 4000" стало очень серьезным, а по мнению некоторых даже критическим ударом по перспективе признания Биньямина Нетаниягу виновным. Рано подводить итоги, но тенденция дела говорит сама за себя. Подсудимый Нетаниягу раз за разом повторяет, что вопрос о досудебной сделке сошел с повести дня. Однако вряд ли стоит слишком серьезно относиться к этим заявлениям лидера "Ликуда". Комментаторы едины во мнении: вопрос заключения сделки остается актуальным, но сейчас в ней гораздо больше заинтересована государственная прокуратура. Окажется ли этой заинтересованности достаточно, чтобы обвинение отказалось от требования признать в рамках сделки действия Нетаниягу "позорными", наложив на него тот самый "калон", который закрыл бы экс-премьеру дорогу в политику на семь лет? Вряд ли. Согласится ли Нетаниягу на сделку, частью которой является "калон"? Еще менее вероятно. Желание заключить сделку есть у обеих сторон. Очень может быть, что его окажется недостаточно для достижения соглашения. Однако факт в том, что чаша весов на судебном процессе начала склоняться в сторону Нетаниягу. Прежде всего это укрепит пошатнувшиеся позиции главы "Ликуда" в его собственной партии. Те, кто надеялись (а таких немало), что судебный процесс выведет Нетаниягу из игры, поняли, что все намного сложнее.

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Но дело не только в партии Нетаниягу. Потенциальные партнеры экс-премьера получают легитимацию, если все же задумают пойти на контакт с "Ликудом". Сценарий, при котором в случае падения нынешнего правительства, Бени Ганц принимает предложение Нетаниягу быть первым в ротации гораздо менее фантастический, чем можно себе представить. Сейчас переговоров между Нетаниягу и Ганцем нет. Но они, безусловно, начнутся. И помимо довода "надо спасти страну от пятых выборов" министр обороны получает в эти дни еще один, пусть преждевременный, но весомый довод: обвинение Нетаниягу, во всяком случае во взяточничестве, выглядит сегодня очень и очень слабым.

И последнее. На этой неделе в Иерусалиме состоялись два мероприятия. В воскресенье состоялся Марш с флагами, а в четверг – Парад гордости секс-меньшинств. Оба мероприятия сопровождались угрозами в адрес его участников. Надо отдать должное правительству: оно не пошло на поводу у шантажистов. Марш прошел, прошел через Шхемские ворота, и война не началась. Помимо активных подготовительных шагов, помимо хорошо организованной охраны мероприятия, это лишний раз свидетельствует: когда Израиль принимает решение и действует в соответствии с ним, это само по себе является фактором сдерживания. Это верно в отношении арабов, угрожавших войной в случае проведения Марша с флагами, это верно в отношении хулиганов, угрожавших организаторам Парада гордости. Одно не дает покоя: непостижимый диссонанс при освещении двух мероприятий центральными СМИ Израиля. "Зачем идти с флагами через Шхемские ворота, ведь это раздражает, провоцирует и может привести к насилию", – раз за разом звучало в студиях. Человек, который осмелился бы задать такой вопрос организаторам гей-парада, был бы немедленно заклеймен позором. Двойная мораль и двойные стандарты все еще частый гость в общественной и медийной дискуссии в государстве Израиль.