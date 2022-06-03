Театр абсурда, маневры Саара и суд над Нетаниягу. Итоги политической недели
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.
Голосование по закону о запрете на вывешивание флагов ООП в вузах Израиля, состоявшееся 1 июня, позволило очень ясно увидеть все противоречия, которыми раздираема нынешняя коалиция, и которые с высокой долей вероятности приведут ее в ближайшее время к краху, а нас – на избирательные участки.
Законопроект этот родился, напомним, после скандальной истории в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, где студенты бедуины и арабы провели демонстрацию, посвященную "Дню Накбы". Размахивали они при этом флагами ООП (он же флаг Палестинской автономии). В этом не было ничего нового, так как территории кампусов давно стали ареной для свободного выражения самых радикальных антиизраильских воззрений. Особенность ситуации на сей раз заключалась прежде всего в том, что это мероприятие проходило с официального разрешения руководства университета. Второе, не менее важное отличие от предыдущих скандалов подобного рода было в том, что политики, чувствуя острый запах надвигающихся выборов, не могли упустить такую возможность продемонстрировать своим избирателям верность идеалам. Отсюда путь до политической драмы был очень коротким.
Нафтали Беннет быстро осознал, что ему грозит. Он не мог блокировать утверждение законопроекта, который столь популярен среди его избирателей. С другой стороны, в канцелярии Беннета было получено недвусмысленное предупреждение с левого фланга коалиции: на наши голоса вы можете не рассчитывать. Как и следовало ожидать, особенно резко высказывались депутаты от МЕРЕЦ. Беннет решил ни с кем не ссориться. Закон был утвержден межминистерской комиссией по законодательству, но в коалиции объявили, что предоставляют своим депутатам свободу голосования. Было очевидно, что за закон проголосует вся правая оппозиция (это не противоречило и декларированному решению голосовать против любого закона коалиции, так как это законопроект подал депутат Эли Коэн ("Ликуд") и при поддержке "Ямины", "Тиква Хадаша" и НДИ он будет утвержден в предварительном чтении. Так и случилось. Правый фланг коалиции проголосовал "за", депутаты от "Аводы", "Еш Атид" и "Кахоль Лаван" просто не пришли на голосование, депутаты от МЕРЕЦ и РААМ проголосовали "против". "Мы не собираемся принимать участие в троллинге, организованном правыми. В эту каденцию законопроект не пройдет", – заявил глава фракции "Авода" Гилад Карив.
Будет утвержден этот закон или нет – не столь важно. Битва вокруг него еще раз продемонстрировала, насколько в коалиции отказались от намерения не раздражать друг друга, и озаботились тем, чтобы не раздражать избирателей. Ту же тактику избрали в оппозиции, однако пошли в этом, как многим кажется, значительно дальше.
Распоряжения о действии израильских законов в Иудее и Самарии впервые вступили в силу вскоре после Шестидневной войны. На сегодняшний день они, по сути, являются основным документом, регулирующим статус израильтян, проживающих в этих районах, которые формально не являются частью государства Израиль. Эти постановления дают возможность привлекать израильтян, подозреваемых в уголовных преступлениях, к ответственности в израильских гражданских, а не военных судах, позволяют жителям Ариэля, Маале-Адумим и Кирьят-Арбы голосовать на выборах (граждане, проживающие за границей, такого права не имеют), позволяют реализовывать социальные права. Эти постановления продлеваются раз в пять лет, и кто бы ни был премьер-министром, какая бы партия ни находилась у власти, эти постановления неизменно продлевались. К 1 июля их надо продлить в очередной раз, а для этого необходимо утвердить их в трех чтениях. Однако на пути встала израильская политика, вернее очередной побитый ею рекорд абсурдности. К моменту написания этих строк у коалиции нет большинства для утверждения закона, так как глава партии РААМ Мансур Аббас не может гарантировать, что все депутаты его фракции проголосуют "за". Нет, это еще не абсурд и не рекорд. Мансур Аббас давно утратил позиции абсолютного лидера в РААМ, и все, что ему удается сделать – это удерживать фракцию в составе коалиции. Более строгого соблюдения коалиционной дисциплины он обеспечить не может.
Партия МЕРЕЦ, в свою очередь, заявила, что проголосует за законопроект. "Речь идет о технических постановлениях, не имеющих отношения к намерению аннексировать палестинские территории", – заявляют в МЕРЕЦ. В "Ликуде" в свою очередь, откровенно говорят, что не намерены спасать коалицию. Оппозиционные фракции приняли единогласное решение, согласно которому они будут голосовать против любого – любого! – законопроекта, представленного коалицией. В ближайший понедельник может сложиться ситуация, при которой закон, связывающий Израиль с Иудеей и Самарикй, будет провален голосами "Ликуда", несмотря на поддержку его депутатами от МЕРЕЦ. Добро пожаловать в театр абсурда израильской политики.
Несмотря ни на что, в Кнессете убеждены, что этот законопроект будет утвержден. Прежде всего, потому что в "Ликуде" не захотят брать на себя ответственность за такой колоссальный ущерб интересам национального лагеря. Правые партии нынешней коалиции используют это, чтобы обвинить оппозицию в безответственности, оппортунизме и приоритете политики над национальными интересами.
Новые вибрации в коалиции мы наблюдали на этой неделе по инициативе министра юстиции Гидеона Саара.
На протяжении долгого времени Саар старался оставаться в стороне от бурь и драм, сотрясавших коалицию. Глава "Тиква Хадаша" является подлинным архитектором создания нынешнего правительства. Именно те несколько мандатов, которые он отобрал у "Ликуда", лишили Нетаниягу возможности сформировать коалицию. В отличие от Беннета , который до последнего дня коалиционных переговоров не отвергал возможности союза с Нетаниягу, Саар накрепко связал себя с лагерем "только не Биби", и до этой недели казалось, что у министра юстиции нет другой коалиции кроме нынешней. Однако, судя по всему, и он понял, что коалиционная телега катится в пропасть, ну а коль скоро так, то лучше пусть крах наступит по выгодному для него, Саара, поводу. "Голосование по закону об Иудее и Самарии даст ответ на вопрос о том, хотят ли члены нынешней коалиции продолжения работы правительства", – заявил он. В интервью "Кан РЭКА" Саар отказался отвечать на вопрос о том, какие конкретные, оперативные последствия будут у провала этого закона коалицией.
Министр юстиции, впрочем, не ограничился угрозами и предупреждениями. На этой неделе многие СМИ публиковали информацию о том, что Гидеон Саар – сам или через министра строительства Зеэва Элькина – ведет переговоры с приближенными "Ликуда". Цель этих переговоров, якобы – формирование альтернативного правительства в Кнессете 25-го созыва. Саар категорически опроверг сообщения об этих переговорах. В "Ликуде" таинственно улыбаются и не отрицают, что "контакты имеют место".
Контакты и переговоры – не одно и то же. И, судя по всему, разница между этими двумя процессами и дает возможность главе "Тиква Хадаша" отрицать все, не греша при этом против формальной правды. Какие-то контакты между приближенными Саара и приближенными Нетаниягу имели место, а может продолжаются и сейчас. Реальных же переговоров нет, ибо переговоры предусматривают наличие хоть каких-то конкретных, формальных предложений, которые стороны готовы обсуждать. Этого на данный момент нет. Именно на данный момент, ибо отрицая все, что он отрицает, Саар не захлопывает дверь в будущее. "Если благо государства Израиль потребует от меня изменить свое мнение по поводу союза с Нетаниягу, я сообщу об этом публично", – заявил он.
Возможны три реальные цели у данных публикаций и заявлений: 1) это может быть полный фейк, распространяемый с целью вбить клин между депутатами и партиями коалиции, 2) это может быть и предупредительный выстрел Саара с целью оказания давления, в первую очередь, на РААМ: "Мы развала коалиции не боимся. У нас есть варианты, которых нет у вас", 3) и возможен еще один сценарий, в рамках которого Саар проверяет сейчас перспективу восстановления союза с Нетаниягу после выборов, а не до. Если от Саара будет зависеть, удастся ли создать коалицию или пятые выборы сменятся шестыми, а шестые – седьмыми, очень может быть, что настанет тот самый момент, когда Саар пересмотрит свою позицию, отрицающую союз с Нетаниягу. Пересмотрит, разумеется, ради блага государства Израиль. Заметное улучшение ситуации Биньямина Нетаниягу на судебном поле, только добавляет легитимации Саару проверять возможности, искать варианты.
Беннет созвал на этой неделе глав коалиционных фракций. По некоторым сведениям, там вспыхнула перепалка между главой "Еш Атид" Яиром Лапидом и главой "Тиква Хадаша" Гидеоном Сааром. "Разногласия и проблемы в коалиции безусловно есть, вопрос лишь в том, как их поднимать – для того, чтобы все исправить, или для того, чтобы все взорвать". Так, по словам очевидцев, Лапид уколол Саара. В обеих канцеляриях впрочем утверждают, что речь идет о выдумке, а отношения между двумя министрами отличные. Как тут не вспомнить интервью, которое дал Яир Лапид телеканалу "Решет" за несколько дней до распада блока "Кахоль Лаван". В том интервью Лапид говорил о прочном и нерушимом союзе между лидерами, подписавшими соглашение о союзе. Прошло всего три дня, и этот карточный домик рухнул. Более всего сегодня глава "Еш Атид" опасается, что коалиция рухнет из-за шагов кого-то в левоцентристском блоке (например из-за партии РААМ). Как уже неоднократно говорилось, в этом случае премьер-министром на весь переходный период останется Нафтали Беннет.
В НДИ стараются не высказываться впрямую о политическом кризисе. Однако риторика министра финансов Авигдора Либермана свидетельствует о том, что он отлично понимает, сколь близки мы к выборам. "Учащиеся йешив приходят, завтракают, пьют кофе, говорят о политике, листают несколько книг, обедают и возвращаются домой. Нет никаких причин для того, чтобы финансировать этот процесс изучения безделья", – заявил глава НДИ на заседании фракции. Так обычно высказывается этот политик в ходе предвыборной кампании.
Политический процесс невозможно рассматривать в отрыве от процесса судебного. Решение Окружного суда в Иерусалиме отклонить просьбу государственной прокуратуры об изменении текста обвинительного заключения по "делу 4000" стало очень серьезным, а по мнению некоторых даже критическим ударом по перспективе признания Биньямина Нетаниягу виновным. Рано подводить итоги, но тенденция дела говорит сама за себя. Подсудимый Нетаниягу раз за разом повторяет, что вопрос о досудебной сделке сошел с повести дня. Однако вряд ли стоит слишком серьезно относиться к этим заявлениям лидера "Ликуда". Комментаторы едины во мнении: вопрос заключения сделки остается актуальным, но сейчас в ней гораздо больше заинтересована государственная прокуратура. Окажется ли этой заинтересованности достаточно, чтобы обвинение отказалось от требования признать в рамках сделки действия Нетаниягу "позорными", наложив на него тот самый "калон", который закрыл бы экс-премьеру дорогу в политику на семь лет? Вряд ли. Согласится ли Нетаниягу на сделку, частью которой является "калон"? Еще менее вероятно. Желание заключить сделку есть у обеих сторон. Очень может быть, что его окажется недостаточно для достижения соглашения. Однако факт в том, что чаша весов на судебном процессе начала склоняться в сторону Нетаниягу. Прежде всего это укрепит пошатнувшиеся позиции главы "Ликуда" в его собственной партии. Те, кто надеялись (а таких немало), что судебный процесс выведет Нетаниягу из игры, поняли, что все намного сложнее.
Но дело не только в партии Нетаниягу. Потенциальные партнеры экс-премьера получают легитимацию, если все же задумают пойти на контакт с "Ликудом". Сценарий, при котором в случае падения нынешнего правительства, Бени Ганц принимает предложение Нетаниягу быть первым в ротации гораздо менее фантастический, чем можно себе представить. Сейчас переговоров между Нетаниягу и Ганцем нет. Но они, безусловно, начнутся. И помимо довода "надо спасти страну от пятых выборов" министр обороны получает в эти дни еще один, пусть преждевременный, но весомый довод: обвинение Нетаниягу, во всяком случае во взяточничестве, выглядит сегодня очень и очень слабым.
И последнее. На этой неделе в Иерусалиме состоялись два мероприятия. В воскресенье состоялся Марш с флагами, а в четверг – Парад гордости секс-меньшинств. Оба мероприятия сопровождались угрозами в адрес его участников. Надо отдать должное правительству: оно не пошло на поводу у шантажистов. Марш прошел, прошел через Шхемские ворота, и война не началась. Помимо активных подготовительных шагов, помимо хорошо организованной охраны мероприятия, это лишний раз свидетельствует: когда Израиль принимает решение и действует в соответствии с ним, это само по себе является фактором сдерживания. Это верно в отношении арабов, угрожавших войной в случае проведения Марша с флагами, это верно в отношении хулиганов, угрожавших организаторам Парада гордости. Одно не дает покоя: непостижимый диссонанс при освещении двух мероприятий центральными СМИ Израиля. "Зачем идти с флагами через Шхемские ворота, ведь это раздражает, провоцирует и может привести к насилию", – раз за разом звучало в студиях. Человек, который осмелился бы задать такой вопрос организаторам гей-парада, был бы немедленно заклеймен позором. Двойная мораль и двойные стандарты все еще частый гость в общественной и медийной дискуссии в государстве Израиль.