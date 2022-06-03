ЦАХАЛ сообщил о завершении масштабных общевойсковых учений "Огненные колесницы". ФОТО, ВИДЕО

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о завершении масштабных учений "Огненные колесницы", продолжавшихся в течение месяца. В рамках учений отрабатывались сценарии ведения боевых действий на нескольких фронтах в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве. Особое внимание было уделено северной границе Израиля.

В пятницу, 3 июня, утром, в Хайфе прошел военный парад, посвященный итогам учений. В ходе парада начальник Генштаба Авив Кохави и другие командиры выразили военнослужащим признательность за их профессиональные действия во время учений.

В ходе первой недели отрабатывался переход всей системы от мирного состояния к чрезвычайной ситуации как в военной, так и гражданских сферах. Проверялась возможность продолжения предоставления различных услуг и действий по спасению жизней в тылу.

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В ходе второй недели представители генерального штаба ЦАХАЛа проверили готовность военно-морских сил Армии обороны Израиля к внезапному переходу от рутинной работы к действиям в чрезвычайной ситуации. Особое внимание было уделено обороне тыла, а также подготовке к развертыванию сил ПВО и укреплению северных и южных границ. Проверялась готовность тыловых служб к различным видам угроз: к ракетным обстрелам, землетрясению, проникновению террористов или утечке химических веществ. Во время оперативных действий были учтены уроки, извлеченные из операции "Страж стен".

На третьей неделе учений к ним активно подключились ВВС (их учения носили название "Смертельная стрела"). Одновременно проходили учения сил безопасности. 22 мая, в рамках масштабных учений "Огненные колесницы", была проведена внезапная проверка Управления тылом и военно-воздушных сил ЦАХАЛа.

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Управление тылом занималось проверкой готовности к переходу от обычного режима работы к работе в режиме чрезвычайной ситуации, а также проверкой действий структур управления в условиях большого числа жертв и разрушений. ВВС проверяли готовность беспилотной летательной техники и готовность к переходу в эскадрильях к действиям в режиме чрезвычайной ситуации.

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26 мая отрабатывался сценарий 9-го дня войны с "Хизбаллой". По условиям сценария, в Израиле уже 300 погибших, управление тылом вынуждено заниматься разбором завалов на 80 объектах, пострадавших от ракет. Израильская территория подвергается массированным ракетным обстрелам – 1500 ракет в сутки. Населенные пункты, прилегающие к ливанской границе, обстреливаются минометами и противотанковыми ракетами. В Ливане тысячи погибших боевиков и гражданских лиц. ЦАХАЛ вводит в Ливан сухопутные силы. При этом в политическом руководстве, по сценарию, есть силы, выступающие против наземной операции. В ходе учений, среди прочего, отрабатывались новые разработки ЦАХАЛа в сфере логистики, которые должны позволить обеспечить быстрое и надежное снабжение передовых частей питанием, боеприпасами, медицинской помощью.

Четвертая, и последняя неделя масштабных учений ЦАХАЛа "Огненные колесницы", проводилась на Кипре с участием регулярных и резервистских частей. Эта часть учений носила кодовое название "За горизонтом".

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Учения проводились совместно с вооруженными силами Кипра и были направлены на поддержание высокого потенциала боевых частей в чрезвычайных ситуациях.

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В ходе учений регулярные и резервистские соединения отрабатывали проведение операции совместно с ВВС и другими силами специального назначения, включая ВМС и сухопутные силы. В маневрах участвовали бойцы 13-й флотилии, подразделения инженерных войск "Яалом", специального кинологического подразделения "Окец", подразделений разведки, киберподразделения и отдела связи.

Пресс-служба подчеркивает, что одновременно с учениями центральное командование отрабатывало оперативные сценарии в сфере борьбы с террором, продолжая мероприятия в рамках операции "Волнорез".

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