Инцидент на израильско-египетской границе; погибли трое военнослужащих, террорист уничтожен

В субботу, 3 июня, рано утром, военнослужащий и военнослужащая ЦАХАЛа были найдены мертвыми недалеко от блокпоста возле горы Хариф, в районе региональной бригады "Паран", на границе с Египтом. Известно, что около двух часов ночи они успели доложить о попытке контрабанды наркотиков на сумму 2,5 миллиона шекелей. Попытка контрабанды была пресечена.

Около 06:00 силы ЦАХАЛа начали прочесывать местность и заметили вооруженного мужчину на израильской территории. Он стал стрелять в сторону израильских солдат, которые были вынуждены открыть ответный огонь. В перестрелке погиб один израильский военнослужащий. Еще один – получил легкое ранение.

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К месту происшествия были стянуты дополнительные силы, с воздуха военных поддерживали два вертолета. Террорист был убит.

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Армия обороны Израиля выясняет, идет ли речь о теракте или о мести за срыв операции по контрабанде наркотиков. При этом пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что связь между попыткой контрабанды и убийством военнослужащих не обязательно существует.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террорист, проникший на территорию Израиля и убивший троих израильских военнослужащих, – сотрудник полиции Египта. В перестрелке с силами Армии обороны Израиля он был застрелен. ЦАХАЛ проводит расследование в тесном сотрудничестве с египетской армией.

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Осмотр местности продолжается.

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Как отмечает Walla, некоторые участки границы с Египтом регулярно становятся "ареной", на которой действуют контрабандисты. При этом преступники открывают стрельбу, чтобы не подпустить к месту купили-продажи израильских и египетских пограничников. Египетские продавцы используют стремянки, чтобы перебросить упаковки наркотиков через разделительные сооружения. Израильские же покупатели загружают товар в машины и спешат скрыться до прибытия военных.