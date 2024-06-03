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Израиль

Пожар возле Кирьят-Шмоны, огонь распространяется в сторону домов

время публикации: 03 июня 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 20:20
Пожар возле Кирьят-Шмоны, огонь распространяется в сторону домов
Ayal Margolin/Flash90

Более пяти часов пожарные расчеты и самолеты пожарной службы пытаются локализовать пожар возле Кирьят-Шмоны. Возгорание возникло в результате падения ракеты днем ранее, огонь был потушен, но сухая и жаркая погода в совокупности с ветром привело к повторному возгоранию.

Вечером 3 июня пожарная служба сообщила, что остановить огонь не удается и он распространяется в сторону жилых домов в квартале Бимат Тель-Хай в северной части города.

Огнем уничтожены несколько деревянных навесов и беседок, а также пострадал крыша одного из домов.

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