Пожар возле Кирьят-Шмоны, огонь распространяется в сторону домов

Более пяти часов пожарные расчеты и самолеты пожарной службы пытаются локализовать пожар возле Кирьят-Шмоны. Возгорание возникло в результате падения ракеты днем ранее, огонь был потушен, но сухая и жаркая погода в совокупности с ветром привело к повторному возгоранию.

Вечером 3 июня пожарная служба сообщила, что остановить огонь не удается и он распространяется в сторону жилых домов в квартале Бимат Тель-Хай в северной части города.

Огнем уничтожены несколько деревянных навесов и беседок, а также пострадал крыша одного из домов.