В Ливане ликвидирован ответственный за развитие систем ПВО "Хизбаллы". Видео
время публикации: 03 июня 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 16:41
ЦАХАЛ сообщает, что 3 июня самолет израильских ВВС нанес удар по цели около города Тир в южном Ливане, ликвидировав одного из командиров "Хизбаллы" Али Хусейна Сабару.
Сабара был ответственным за развитие систем ПВО "Хизбаллы".
Судя по опубликованному видео, Сабара был уничтожен, когда ехал в автомобиле.
Кроме того, ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру "Хизбаллы", в том числе несколько зданий в деревне Аль-Катрини на юге Ливана. Эти здания использовались силами ПВО "Хизбаллы".