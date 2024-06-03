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В Ливане ликвидирован ответственный за развитие систем ПВО "Хизбаллы". Видео

время публикации: 03 июня 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 16:41
В Ливане ликвидирован ответственный за развитие систем ПВО "Хизбаллы". Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 3 июня самолет израильских ВВС нанес удар по цели около города Тир в южном Ливане, ликвидировав одного из командиров "Хизбаллы" Али Хусейна Сабару.

Сабара был ответственным за развитие систем ПВО "Хизбаллы".

Судя по опубликованному видео, Сабара был уничтожен, когда ехал в автомобиле.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру "Хизбаллы", в том числе несколько зданий в деревне Аль-Катрини на юге Ливана. Эти здания использовались силами ПВО "Хизбаллы".

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