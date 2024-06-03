В Ливане ликвидирован ответственный за развитие систем ПВО "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщает, что 3 июня самолет израильских ВВС нанес удар по цели около города Тир в южном Ливане, ликвидировав одного из командиров "Хизбаллы" Али Хусейна Сабару.

Сабара был ответственным за развитие систем ПВО "Хизбаллы".

Судя по опубликованному видео, Сабара был уничтожен, когда ехал в автомобиле.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру "Хизбаллы", в том числе несколько зданий в деревне Аль-Катрини на юге Ливана. Эти здания использовались силами ПВО "Хизбаллы".