Прогноз: этим летом около средиземноморского побережья Израиля будет очень много медуз

Доктор Дор Эделист, морской макроэколог из Института морских исследований Леона Реканати при Хайфском университете, прогнозирует: этим летом около побережья Израиля будет множество медуз. Об этом пишет издание "Исраэль а-Йом".

По словам Эделиста, являющегося одним из ведущих экспертов по медузам в Израиле и сооснователем сайта Meduzot.co.il, сейчас около израильского побережья Средиземного моря мы видим лишь "первых ласточек" грядущего "огромного роя", который достигнет берегов Израиля ближе к концу июня. Причем, согласно его прогнозу, большие скопления медуз останутся около побережья Израиля до конца июля или начала августа.

Речь идет, прежде всего, о медузах Rhopilema nomadica.

В этом году необычно высокой концентрация медуз вдоль израильского побережья Средиземного моря была и зимой, и в начале весны. Однако, по всей видимости, "летний сезон" медуз в этом году принесет немало неприятностей любителям пляжного отдыха. Прошлым летом медуз на израильском побережье Средиземного моря было значительно меньше, чем обычно.

Чтобы избежать столкновения с медузой рекомендуется плавать в очках или маске, чтобы видеть происходящее вокруг и не прикасаться к медузам. При высокой концентрации медуз у берега лучше плавать в гидрокостюме или не входить в воду.

Следить за ситуацией можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдается скопление опасных медуз Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica). Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

Также неприятности может доставить медуза Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Весьма опасна и красивая медуза Rhizostoma pulmo. Впрочем, она около побережья встречается редко.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз. Например, в последние годы можно встретить небольших красивых медуз Мариваджа (Marivagia stellata), которые не опасны для человека.

Рекомендуем статью доктора Дора Эделиста и его коллег о "роях" медуз Rhopilema nomadica около побережья Израиля.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.