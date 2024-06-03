Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 3 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Очень жарко. Шарав. Местами туман на севере Негева. Во второй половине дня на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 24-34 градусов, в Тель-Авиве – 21-32, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 26-41, в Беэр-Шеве – 19-34, в Мицпе-Рамоне – 25-30, на побережье Мертвого моря – 28-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-29, в Ариэле – 26-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-45, на Голанских высотах – 26-42. В районе Иорданской долины – до 48.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду жара немного спадет. В четверг ожидается небольшое повышение температуры. До конца недели в Израиле будет жарко.