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Израиль

Преподаватели и ассистенты в вузах прекращают публиковать оценки студентов

Университеты
Забастовка
время публикации: 03 июня 2025 г., 22:54 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 22:54
Преподаватели и ассистенты в вузах прекращают публиковать оценки студентов
Noam Revkin Fenton/Flash90

Организация академического персонала, представляющая 15 тысяч преподавателей, ассистентов и исследователей израильских университетов, объявила, что прекращает публиковать оценки студентов за работы и экзамены.

Забастовочные санкции направлены против волокиты со стороны руководства университетов на переговорах по подписанию нового коллективного трудового соглашения, длящихся уже два с половиной года.

Исключение составят студенты-резервисты, которые будут получать оценки в срок.

В организации утверждают, что большая часть преподавательского состава в вузах трудоустроена на неполную ставку без каких-либо гарантий трудоустройства, что приводит к экономической неопределенности и отсутствию трудовой стабильности.

Так, например, в Еврейском университете средний объем ставки члена преподавательского состава составляет около 34%, и многие из них вынуждены работать на дополнительных работах или полагаться на стипендии, чтобы достойно зарабатывать на жизнь.

Израиль
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