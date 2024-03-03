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    Израиль

    Переговоры по освобождению заложников сорваны, делегация Израиля не едет в Каир

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    СМИ: пока ХАМАС не даст Израилю ответы на все вопросы, израильская делегация не поедет в Каир
    AP Photo/Leo Correa

    Израильская делегация не выедет в Каир, поскольку ответ ХАМАСа на "парижское предложение" не содержит в себе информацию, затребованную Израилем. Об этом сообщили Израилю из Катара.

    Решение об отмене визита в Каир было принято узким военным кабинетом.

    Согласно сообщениям СМИ, ХАМАС не дает ответа по поводу списка израильских заложников, которых террористы готовы освободить, а также по поводу списка палестинских заключенных, которых требует освободить ХАМАС.

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    Представители США и Катара, а также делегация террористической группировки ХАМАС, уже прибыли в Каир на переговоры о новом прекращении огня и об обмене захваченных израильских заложников на палестинских заключенных. В египетскую столицу должны были прибыть и представители Израиля.

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