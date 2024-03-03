Переговоры по освобождению заложников сорваны, делегация Израиля не едет в Каир
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Израильская делегация не выедет в Каир, поскольку ответ ХАМАСа на "парижское предложение" не содержит в себе информацию, затребованную Израилем. Об этом сообщили Израилю из Катара.
Решение об отмене визита в Каир было принято узким военным кабинетом.
Согласно сообщениям СМИ, ХАМАС не дает ответа по поводу списка израильских заложников, которых террористы готовы освободить, а также по поводу списка палестинских заключенных, которых требует освободить ХАМАС.
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Представители США и Катара, а также делегация террористической группировки ХАМАС, уже прибыли в Каир на переговоры о новом прекращении огня и об обмене захваченных израильских заложников на палестинских заключенных. В египетскую столицу должны были прибыть и представители Израиля.
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