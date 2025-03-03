Скончался Дори Гольд, один из архитекторов "соглашений Авраама"

На 72-м году жизни скончался израильский дипломат Дори Гольд, занимавший посты представителя Израиля в ООН генерального директора министерства иностранных дел, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу по вопросам внешней политики.

"Он был плодовитым ученым, блестящим дипломатом и моим близким другом, его отличали интеллект, способность добиваться результатов и любовь к Израилю. Это настоящий сионист, блестящий аналитик, принесли Израилю большую пользу", – сообщил Нетаниягу.

Одним из примеров этого глава правительства назвал вклад в достижение "соглашений Авраама" между Израилем и умеренными арабскими странами. "Дори будет очень не хватать нашей стране, а на личном уровне – мне и моей супруге. Мы выражаем глубокие соболезнование его жене Офре и всей семье", – добавил глава правительства.