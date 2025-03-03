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Израиль

ДТП в Петах-Тикве, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
Петах-Тиква
время публикации: 03 марта 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:47
ДТП в Петах-Тикве, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В понедельник, 3 марта, в Петах-Тикве на улице Зеэв Орлов столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжело травмирован 19-летний юноша, ехавший на мотоцикле. Кроме того, травмы средней тяжести получил мужчина 52 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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