ДТП в Петах-Тикве, тяжело травмирован мотоциклист

В понедельник, 3 марта, в Петах-Тикве на улице Зеэв Орлов столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжело травмирован 19-летний юноша, ехавший на мотоцикле. Кроме того, травмы средней тяжести получил мужчина 52 лет.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.