ДТП в Петах-Тикве, тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 03 марта 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:47
В понедельник, 3 марта, в Петах-Тикве на улице Зеэв Орлов столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжело травмирован 19-летний юноша, ехавший на мотоцикле. Кроме того, травмы средней тяжести получил мужчина 52 лет.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.