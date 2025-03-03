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Израиль

Отчет полиции по теракту в Хайфе: мужчина был убит ударами ножа в спину

время публикации: 03 марта 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:52
Отчет полиции по теракту в Хайфе: мужчина был убит ударами ножа в спину
David Cohen/Flash90

Полиция опубликовала детальный отчет по теракту в Хайфе. Подтверждено, что теракт совершил друз из Шфарама, который в последние месяцы находился за границей, а на прошлой неделе вернулся в Израиль.

Террорист вышел из автобуса с ножом и напал на людей, ранив пять человек. Вскоре он был застрелен охранником и гражданским лицом.

В отчете уточняется: убит мужчина около 60 лет, террорист нанес ему несколько ножевых ранений в спину и в шею. Полиция сообщает, что у этого человека зафиксировано пулевое ранение в ногу – по всей видимости, один из стрелявших в террориста попал в него. Но пулевое ранение не было причиной смерти, считают в полиции.

Четверо раненых доставлены в больницу РАМБАМ, трое в тяжелом состоянии.

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