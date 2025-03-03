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Израиль

КАН: во время нейтрализации террориста кто-то по ошибке выстрелил в охранника

время публикации: 03 марта 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 10:42
КАН: во время нейтрализации террориста кто-то по ошибке выстрелил в охранника
Пресс-служба МАДА

По сообщению новостной службы КАН, нападение на центральной автобусной станции в Хайфе "Лев а-Мифрац" произошло в считаные минуты. Террорист, напавший с ножом на людей, был нейтрализован, по предварительным данным, его нейтрализовал охранник.

Кто-то по ошибке выстрелил в охранника, приняв его за второго нападавшего.

Напомним, около 10:00 вооруженный ножом террорист напал на людей на центральной автобусной станции "Лев а-Мифрац", ранив нескольких из них. По данным МАДА, на месте происшествия пять пострадавших: один в критическом состоянии, трое в тяжелом, один в состоянии средней степени тяжести. Террорист уничтожен.

Израиль
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