В "Ликуде" заявили, что Итамар Бен-Гвир "не обязан оставаться в правительстве"

Партия "Ликуд" опубликовала комментарий относительно скандала в коалиции, инициированного партией "Оцма Иегудит", которая решила 3 мая бойкотировать заседание Кнессета и голосования.

В "Ликуде" прокомментировали это следующим образом: "Управлением сложных ситуаций в сфере безопасности, с которыми сталкивается Государство Израиль, занимаются премьер-министр, министр обороны, ЦАХАЛ и силы безопасности. Премьер-министр решает, кто должен принимать участие в совещаниях. Если это неприемлемо для министра Бен-Гвира, он не обязан оставаться в правительстве".

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В ответ Итамар Бен-Гвир заявил, что если главе правительства не нужна партия "Оцма Иегудит", он может его уволить.

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Министр финансов Бецалель Смотрич в попытке предотвратить усугубление кризиса тоже сделал заявление, подчеркнув, что Израиль должен реагировать на террор жестче, но если правительство распадется, то это будет означать победу террористов.

Ранее партия "Оцма Иегудит" объявила, что депутаты от партии не примут участия в заседании Кнессета и голосованиях, которые пройдут сегодня в парламенте. По заявлению главы партии Итамара Бен-Гвира, речь идет о протесте против того, что в "Оцма Иегудит" называют "недопустимо мягкой реакцией" на ракетные обстрелы их сектора Газы.

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"Фракция не явится в Кнессет, а отправится в Сдерот, где проведет внеочередное заседание", – заявили в "Оцма Иегудит".

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Ранее сообщалось, что Итамар Бен-Гвир не был приглашен на оперативное совещание с представителями системы безопасности, посвященное ракетным обстрелам из сектора Газы.