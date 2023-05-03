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    В Израиле

    ЦАХАЛ разрушил дома террористов, убивших четырех израильтян

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    ЦАХАЛ разрушил дом террориста, убившего Михаила Ладыгина и еще двух человек в промзоне Ариэля
    Nasser Ishtayeh/Flash90     Разрушение дома террориста
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Силы Армии обороны Израиля провели в ночь на среду, 3 мая, в деревне Харас операцию по сносу дома террориста Мухаммада Суфа, убившего трех человек в промышленной зоне Ариэля в ноябре 2022 года.

    Теракт был совершен утром 15 ноября 2022 года в промышленной зоне Ариэля. Первое нападение было совершено в промышленной зоне Ариэля, затем террорист, вооруженный ножом, напал на израильтян на заправочной станции, после этого он попытался скрыться на угнанном автомобиле, сбил пешехода, угнал еще один автомобиль, попытался совершить еще одно нападение и был обезврежен. По данным спецслужб, у террориста было разрешение на работу в промзоне Ариэле, он был нанят компанией по уборке помещений. В полиции заявляли, что террорист совершал нападения в течение примерно 20 минут. Тяжело ранив охранника в промзоне, он побежал в сторону заправочной станции. При этом второй охранник, выстрелив в воздух, стал оказывать первую помощь своему раненому коллеге, а не преследовал террориста. В итоге террорист добежал до заправки, где смертельно ранил еще двух человек, угнал автомобиль и поехал в сторону 5-й трассы. Там он сбил человека, стоявшего на обочине. Водитель, увидевший пострадавшего, вышел из машины, тогда террорист угнал его автомобиль. По всей видимости, он хотел направить его на военных. Но образовался затор, и террорист был вынужден выйти из машины. В руках у него был нож. По нему открыли огонь мирные граждане и боец бригады "Голани". В итоге террорист был ликвидирован. В результате этого теракта погибли 59-летний отец троих детей Моти Ашкенази из Явне, 50-летний отец шести детей Тамир Авихай из поселка Кирьят-Нетафим, и репатриировавшийся пять лет назад отец двоих детей Михаил Ладыгин из Бат-Яма. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

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    В ночь на 3 мая в Кафр-Хадже был также разрушен дом террориста Юниса Хидана, который 25 октября 2022 года в деревне Фундук (к востоку от Калькилии) смертельно ранил ножом израильтянина Шалома Софера, который спустя две недели скончался в больнице.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Января 2023
    ЦАХАЛ уведомил родственников террориста, убившего троих израильтян, о намерении разрушить дом
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