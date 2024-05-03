Ливанские источники сообщают о новых ударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана

В ночь на 3 мая ливанские источники сообщали о новых ударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.

Поступали сообщения о том, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции "Хизбаллы" в районе деревни Ханин. Позже было заявлено, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Айта аш-Шааб.

Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции "Хизбаллы" в районе деревни Ханин.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.