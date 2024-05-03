Ливанские источники сообщают о новых ударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана
время публикации: 03 мая 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 07:12
В ночь на 3 мая ливанские источники сообщали о новых ударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.
Поступали сообщения о том, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции "Хизбаллы" в районе деревни Ханин. Позже было заявлено, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Айта аш-Шааб.
Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции "Хизбаллы" в районе деревни Ханин.
ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.
Ссылки по теме