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Израиль

Ливанские источники сообщают о новых ударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана

время публикации: 03 мая 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 07:12
Ливанские источники сообщают о новых ударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 3 мая ливанские источники сообщали о новых ударах ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.

Поступали сообщения о том, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции "Хизбаллы" в районе деревни Ханин. Позже было заявлено, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Айта аш-Шааб.

Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла позиции "Хизбаллы" в районе деревни Ханин.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

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