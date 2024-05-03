Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 3 мая, температура будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами слабый дождь на севере страны. Вечером возможен туман на юге. Усиление ветра на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 12-23 градусов, в Тель-Авиве – 18-25, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 16-28, в Мицпе-Рамоне – 15-24, на побережье Мертвого моря – 21-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 14-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-28, на Голанских высотах – 14-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 120-190 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 10 км/ч).

В пятницу-субботу – солнечно, температура существенно не изменится. В воскресенье – понижение температуры, дожди на севере.