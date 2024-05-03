Эквилибрист Нетаниягу, неустойчивость коалиции и закулисье оппозиции. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

На уходящей неделе завершился праздник Песах. Многие сразу после Песаха ожидали ответа на вопрос "сделка или Рафиах", а значит – "сделка или коалиция". Но пока ответа нет. Это означает, что продолжается военно-политико-дипломатический покер, и есть поистине бесчисленное множество вариантов развязки.

Нетаниягу: между Блинкеном и Бен-Гвиром

Уже почти банальным стало утверждение, согласно которому премьер-министр находится между Энтони Блинкеном и Итамаром Бен-Гвиром. Однако на этой неделе метафора материализовалась в виде встреч, состоявшихся с разницей в 24 часа. 30 апреля глава правительства встречался с министром национальной безопасности Израиля, а 1 мая – с государственным секретарем США. Бен-Гвир вышел со встречи гораздо более оптимистичным, чем Блинкен, что абсолютно ничего не говорит об истинных намерениях главы правительства. Если такие намерения и существуют, слишком динамична ситуация, чтобы они сохранялись достаточно долго.

Итамар Бен-Гвир шел на встречу с Биньямином Нетаниягу для того, чтобы сообщить об этой встрече в прессу. И он, и Нетаниягу отлично понимали, что сами по себе слова, сказанные на этой встрече, никакого значения не имеют. Неизвестно, было ли согласовано с канцелярией премьер-министра короткое заявление, которое сделал Бен-Гвир после встречи, однако не вызывает сомнений, что сообщение, согласно которому премьер-министр и министр национальной безопасности вместе отправились на заседание правительства, было не случайным.

Нетаниягу нуждается в Бен-Гвире. Нуждается и для нормального функционирования коалиции, и для демонстрации американцам и не только им тех политических препятствий, которые главе правительства приходится преодолевать для того, чтобы пойти на какие-либо уступки. Американцы, правда, уже давно дали понять всеми доступными способами, что не будут горевать, если нынешнее правительство Израиля станет историей, и не считают политические нужды Нетаниягу достаточным объяснением для упорствования в его "неправильной", по словам Байдена, политике.

Как бы то ни было, в сложившейся ситуации Нетаниягу нуждается в Бен-Гвире едва ли не больше, чем наоборот. Именно поэтому после встречи у главы "Оцма Иегудит" были все основания чувствовать некоторое удовлетворение. Он побеседовал с главой правительства, информация о встрече попала в СМИ, и рука об руку с Нетаниягу он отправился на заседание правительства. Из уст Бен-Гвира не прозвучало прямой угрозы выхода из правительства. Общих слов можно говорить сколько угодно, через полчаса ситуация изменится, и все сказанное ранее станет нерелевантным.

Встреча с государственным секретарем США состоялась на следующий день и была совершенно иной. Тут премьер-министру было важно подчеркнуть не единство подходов и мировоззрений, а нечто обратное. Блинкен заявил, что США возражают против операции в Рафиахе, Нетаниягу подчеркнул, что не согласится на сделку, в рамках которой Израиль должен будет заявить о согласии на полное окончание войны. Операции в Рафиахе (пока) нет, сделки (пока) нет. Остальное – лишь слова и тактика.

Три тенденции пытался на этой неделе сохранить премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Он пытался "объяснить" своим избирателям, что им стоит продолжать двигаться в том направлении, которое они выбрали в последнее время, в направлении усиления поддержки "Ликуда" и лидера партии. Он пытался "объяснить" правым партнерам по коалиции, что им не стоит раскачивать лодку слишком сильно, а тем более переворачивать ее. Одновременно он пытался "объяснить" главам администрации США, что им стоит проявить больше усилий, блокируя намерения Международного уголовного суда в Гааге издать ордеры на его арест. Источники, близкие к канцелярии премьер-министра, несколько раз сообщали на этой неделе о том, что вопрос ордеров Гаагского суда крайне беспокоит Биньямина Нетаниягу и его окружение. Настолько эта тема беспокоит главу правительства, что по некоторым сведениям именно угроза ордеров Гааги подтолкнула Нетаниягу к дополнительной "гибкости", а говоря обычным языком, к дополнительным уступкам на переговорах по сделке. Усилия Нетаниягу, судя по всему, имели успех, так как несколько государств, в том числе и в первую очередь США обратились в Гаагу с просьбой заморозить этот процесс, который, по их мнению, наносил ущерб по перспективам достижения сделки с ХАМАСом. Нетаниягу достиг успеха не только в этом направлении, но и во всех трех. Однако, если сделка будет достигнута, а этого очень активно добиваются сильные мировые игроки, даже такой опытный политический эквилибрист как Нетаниягу столкнется с очень непростой задачей.

Правый фланг: ожидание и туманные угрозы

В отличие от Итамара Бен-Гвира, Бецалель Смотрич не встречался на этой неделе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Это не означает однако, что Смотричу нечего было сказать о сделке и ее политических последствиях. После встречи с членами форума "Тиква" (форум тех родственников похищенных, которые требуют добиваться освобождения их близких путем оказания военного давления, а не капитуляции на переговорах), Смотрич произнес длинную речь, которую в его окружении уже называют переломной. Он говорил об истории, о миссии, о готовности заплатить политическую цену за предотвращение сделки. Он обратился к Нетаниягу с призывом не упускать победу и предупредил, что, если момент будет упущен, "еврейский народ станет искать спасения в другом месте". Лишь одного не было в его речи, равно как и во всех остальных речах правых политиков коалиции: угрозы. Ультиматума. Очевидной и ощутимой тени развала коалиции. Возможно это звучало за кулисами. В политической системе есть те, кто утверждают, что Нетаниягу на совещаниях, где есть Бен-Гвир и Смотрич, и на совещаниях, где их нет, это "два разных Нетаниягу", которые вроде бы придерживаются разных взглядов. Какой из них возьмет верх в момент принятия серьезных решений не знает никто, но этот момент еще не наступил, и на правом фланге выжидают.

Даже если сделка будет заключена, ее первый, "гуманитарный" этап Смотрич и Бен-Гвир смогут "переварить", ограничившись протестами. Вряд ли Нетаниягу согласится уже на первом этапе гарантировать ХАМАСу полное окончание войны. И его правые коллеги смогут объяснить себе и своим избирателям, что продолжают бороться, находясь внутри правительства.

Одновременно продолжаются публикации о переговорах по нормализации с Саудовской Аравией. Камнем преткновения на пути к соглашению является отказ премьер-министра Биньямина Нетаниягу согласиться на декларацию о создании Палестинского государства и переговоры по продвижению решения конфликта на основе "принципа двух государств". Если Нетаниягу сдвинет этот камень, нынешняя коалиция немедленно развалится. Нетаниягу понимает это и на данном этапе действует соответственно. Согласно публикациям в СМИ, США обозначили дедлайн – месяц – после чего приступят к переговорам о нормализации с Саудовской Аравией без участия Израиля. Является ли это реальной угрозой или формой тактического давления на Израиль – покажет время.

Правительство против юридического советника и наоборот

По мере приближения даты рассмотрения БАГАЦем апелляции против непризыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ разгорается очередная битва между правительством и юридическим советником правительства. Гали Баарав-Миара возражает против решения правительства предоставить министерству просвещения и ЦАХАЛу право пользоваться услугами частного адвоката. Этот далеко не всем ясный нюанс в отношениях между звеньями власти вернул на повестку дня две темы одновременно – отношения между звеньями власти и закон о призыве, так как именно по этому вопросу правительство предоставило минпросу и ЦАХАЛу право пользоваться услугами частного адвоката в связи с отказом юрсоветника отстаивать позицию правительства.

С политической точки зрения этот конфликт обострил противоречия внутри коалиции. В то время как секретарь правительства Йоси Фукс направил крайне резкое письмо Гали Баарав-Миаре, по сути обвинив ее в намерении помешать правительству принимать решения, Бени Ганц выступил в защиту юридического советника. В "Кахоль Лаван" раскритиковали на этой неделе не только конфликт с юридическим советником. Депутат Кнессета Гади Айзенкот резко раскритиковал высказывания министра Орит Струк по поводу сделки. Одним из главных политических вопросов, которые задают сегодня в коалиции – когда ее покинет Бени Ганц. Тот, в свою очередь, продолжает выжидать и наблюдать за тем, как тают мандаты в опросах. Пребыванием в коалиции Ганцу вряд ли удастся эту тенденцию остановить.

Оппозиция: громкая критика и закулисные войны

В период парламентских каникул оппозиции крайне трудно осложнить коалиции жизнь даже путем вотумов недоверия, которые хоть ни на что и не влияют, но дают оппозиционерам платформу. В дни каникул политики ограничиваются публикациями в социальных сетях и интервью в СМИ. Однако на этой неделе произошел почти курьезный инцидент между партиями "Еш Атид" и НДИ. Кнессет избирал своих представителей в структуру по выбору главных раввинов Израиля. От оппозиции баллотировались двое – Мати Царфати-Оркави от "Еш Атид" и Юлия Малиновская от НДИ. Избрана была Малиновская благодаря голосам депутатов от коалиции. Исключительный случай сотрудничества между НДИ и нынешней коалицией.

Оппозиция почти с нетерпением ждет 19 мая, когда Кнессет вернется с каникул. Не потому, что у оппозиционеров много оригинальных идей, которыми они спешат поделиться с народом, а потому что во время сессии Кнессета больше шансов на развал коалиции.