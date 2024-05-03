x
03 мая 2024
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 мая 2024
|
03 мая 2024
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В районе Джулиса перехвачен БПЛА, летевший из Ливана. Причинен ущерб, пострадала женщина

время публикации: 03 мая 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 13:41
В районе Джулиса перехвачен БПЛА, летевший из Ливана. Причинен ущерб, пострадала женщина
Flash90/Moshe Shai

ЦАХАЛ сообщает, что в районе поселка Джулис (к востоку от Акко, Западная Галилея) израильской системой ПВО был перехвачен беспилотный самолет, летевший со стороны Ливана.

В результате перехвата и падения БПЛА причинен ущерб.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в Ярке (около Джулиса) 43-летняя женщина получила очень легкие ранения.

Информация уточняется.

fb tel insta twitter youtube tictok