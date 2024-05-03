В районе Джулиса перехвачен БПЛА, летевший из Ливана. Причинен ущерб, пострадала женщина
время публикации: 03 мая 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 13:41
ЦАХАЛ сообщает, что в районе поселка Джулис (к востоку от Акко, Западная Галилея) израильской системой ПВО был перехвачен беспилотный самолет, летевший со стороны Ливана.
В результате перехвата и падения БПЛА причинен ущерб.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в Ярке (около Джулиса) 43-летняя женщина получила очень легкие ранения.
Информация уточняется.