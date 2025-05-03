ДТП на 465-й трассе: пострадали жители ПА, один в тяжелом состоянии

В ночь на 3 мая на 465-й трассе недалеко от поселка Атерет столкнулись два автомобиля с палестинскими номерными знаками.

В результате аварии пострадали пять человек.

Один из пострадавших, мужчина примерно 35 лет, в тяжелом и нестабильном состоянии был эвакуирован с местами происшествия вертолетом Армии обороны Израиля в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем". Прочие, в состоянии от легкого до средней тяжести, были доставлены на территорию Палестинской автономии бригадами "Красного Полумесяца".

Обстоятельства ДТП выясняются.