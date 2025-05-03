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Израиль

Суд освободил под домашний арест тель-авивского шеф-повара, подозреваемого в нападении на женщину

Полиция
Семейное насилие
время публикации: 03 мая 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 11:38

Суд освободил под домашний арест тель-авивского шеф-повара, ранее работавшего в ресторанах за границей. Мужчина был задержан по подозрению в нападении на его бывшую партнершу, сообщает "Исраэль а-Йом".

В конце минувшей в полицию поступило сообщение от потерпевшей, которая утверждала, что ее экс-партнер пришел к ней домой, бил, душил и швырнул на пол. Прибывшие на место полицейские сообщили, что видели на теле женщины следы насилия, ей потребовалась медицинская помощь. Подозреваемый, известный шеф-повар, был задержан на рабочем месте и отрицал предъявленные ему обвинения.

В пятницу он был доставлен на слушание по продлению срока содержания под стражей, где полиция просила продлить его арест на пять дней. Было отмечено, что в 2022 году он отбыл 14-месячный тюремный срок за преступления, связанные с наркотиками.

В ходе слушания адвокат подозреваемого представил иную версию событий. По его словам, инциденту предшествовала ссора между партнерами, вспыхнувшая после того, как подозреваемый обнаружил, что в течение трех месяцев подруга обманывала его, утверждая, что беременна. По словам адвоката, подозреваемый пришел в квартиру забрать свои личные вещи.

Израиль
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