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    В Израиле

    Выборы в Кнессет 25-го созыва: данные на утро 3 ноября после подсчета 93% голосов

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    Выборы в Кнессет 25-го созыва: данные на утро 3 ноября после подсчета 93% голосов
    Yonatan Sindel/Flash90

    1 ноября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 25-го созыва. Продолжается подсчет голосов.

    ЦИК публикует к 10:40 3 ноября данные подсчета 4481646 голосов – 93% всех голосов.

    Пока результаты таковы:
    "Ликуд" – 23,44% голосов
    "Еш Атид" – 17,85%
    "Ционут Датит" – 10,58%
    "Махане Мамлахти" – 9,01%
    ШАС – 8,31%
    "Яадут а-Тора" – 6,01%
    НДИ – 4,39%
    РААМ – 4,20%
    ХАДАШ-ТААЛ – 3,86%
    "Авода" – 3,59%

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    Не преодолевают электоральный барьер (3,25%), но близки к нему:
    МЕРЕЦ – 3,15%
    "Балад" – 2,96%

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    Партия "Байт Иегуди" даже не приближается к электоральному барьеру (1,18%).

    В случае, если какая-либо из левых/арабских партий не преодолеет электоральный барьер, право-религиозная коалиция получает очевидное преимущество для формирования коалиции. В случае, если все левые/арабские партии электоральный барьер преодолеют, формирование коалиции может сильно усложниться.

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    Явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 71,3% от всех граждан, обладавших правом голоса. Это самый высокий показатель с 2015 года.

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    При текущем раскладе мандаты в Кнессете распределились бы так:

    "Ликуд" – 31 мандат
    "Еш Атид" – 24
    "Ционут Датит" – 14
    "Махане Мамлахти" – 12
    ШАС – 11
    "Яадут а-Тора" – 9
    НДИ – 5
    РААМ – 5
    ХАДАШ-ТААЛ – 5
    "Авода" – 4

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    То есть право-религиозный лагерь – 65 мандатов, левоцентристский (без ХАДАШ-ТААЛ) – 50.

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    Но прохождение любой дополнительной партии значительно повлияет на распределение мандатов.

    2 ноября сообщалось, что Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов, поданных на выборах в Кнессет 25-го созыва в обычных конвертах (речь идет о 95% голосов избирателей, принявших участие в голосовании; но пока не все данные опубликованы).

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    Продолжается выборочная проверка итогов голосования на нескольких избирательных участках. В ЦИК поясняют, что проверяются не утверждения о фальсификациях, а возможность технических ошибок при записи результатов.

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    В ночь на 3 ноября начался подсчет голосов, поданных в двойных конвертах. Речь идет о 425512 голосах военнослужащих, дипломатов, заключенных и госпитализированных людях.

    Ожидается, что подсчет этих голосов продлится до 8 утра. После завершения подсчета вновь будет проведена выборочная поверка, а затем станут известны окончательные итоги выборов.

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    9 ноября глава ЦИК судья Ицхак Амит вручит результаты выборов президенту Ицхаку Герцогу. После этого глава государства начнет консультации с главами фракций для того, чтобы принять решение о том, кому поручить формирование нового правительства.

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