adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
17 - 25°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.569 ₪ 3.482 ₪
Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
17 - 25°
Эйлат:
17 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы
    Abed Rahim Khatib/Flash90

    В четверг, 3 ноября, в 21:08 поселках Кисуфим, Нирим и Эйн а-Шлоша, находящихся на границе с сектором Газы, прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

    Нет данных о пострадавших или причиненном ущербе.

    adv_11 m_ar_1

    Примерно через 2,5 часа ЦАХАЛ сообщил об еще одной попытке обстрела из Газы. Три ракеты, запущенные террористами в сторону израильской территории, упали на территории сектора. В населенных пунктах сигнал тревоги не звучал. Позднее военные уточнили, что одна из ракет была сбита "Железным куполом".

    adv_12 incontent_1

    Это первый ракетный обстрел после окончания операции ЦАХАЛа "На заре". В прошлый раз израильская территория подвергалась обстрелу 6 августа.

    Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

    adv_13 m_ar_2

    (в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

    adv_14 incontent_2

    2022-й год.

    Ноябрь. 4 ракеты, 2 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    adv_15 m_ar_3

    Август. 480 ракет. Около 200 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Погибших нет, двое раненых.

    adv_16 incontent_3

    Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    adv_17 m_ar_4

    Май. Обстрелов не было.

    adv_18 incontent_4

    Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    Январь-март. Обстрелов не было.

    adv_19 m_ar_5

    2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

    adv_20 incontent_5

    2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

    2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

    adv_21 m_ar_6

    2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

    2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

    adv_22 m_ar_7

    2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

    2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    adv_23 m_ar_8

    2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

    2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

    2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

    adv_24 m_ar_9

    2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

    2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

    2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

    adv_25 m_ar_10

    2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

    2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

    2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

    adv_26 m_ar_11

    2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

    2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

    2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

    adv_27 m_ar_12

    adv_28 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_29 ar_middle_wwh
    adv_30 ar_middle_yandex
    adv_31 ar_middle_mobile_yandex
    adv_32 ar_right_wwh
    adv_33 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:56 ЦАХАЛ сообщил об еще одной попытке обстрела израильской территории
    22:11 Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаниягу с победой на выборах
    21:41 Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы
    21:21 Глава партии "Ноам" Ави Маоз: "Очистить систему просвещения и проверить возможность отмены парадов гордости"
    21:12 На границе с Газой прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле
    20:33 Ранение 13-летней Тамар Аарон в Кирьят-Арбе. Подробности
    19:26 Опубликованы окончательные результаты подсчета голосов на выборах в Кнессет 25-го созыва
    18:46 Яир Лапид поздравил Биньямина Нетаниягу с победой на выборах
    adv_34 ar_right_2
    adv_35 ar_right_3
    adv_36 ar_right_4
    adv_37 ar_right_5