Опубликованы окончательные результаты подсчета голосов на выборах в Кнессет 25-го созыва

В четверг, 3 ноября, глава Центральной избирательной комиссии Орли Адас объявила о завершении подсчета голосов избирателей на выборах в Кнессет 25-го созыва.

По уточненным данным, явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 70,6% от всех граждан, обладавших правом голоса. Это самый высокий показатель с 2015 года.

Всего на выборах проголосовали 4793641 израильтянин. 2997 голосов были "забракованы" по различным причинам. Для того, чтобы преодолеть электоральный барьер необходимо было заручиться поддержкой 154820 избирателей. 418055 голосов были отданы за партии, не прошедшие в Кнессет, главным образом за МЕРЕЦ и "Балад".

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По итогам выборов мандаты распределились следующим образом:

"Ликуд" – 32 мандата

"Еш Атид" – 24

"Ционут Датит" – 14

"Махане Мамлахти" – 12

ШАС – 11

"Яадут а-Тора" – 7

НДИ – 6

РААМ – 5

ХАДАШ-ТААЛ – 5

"Авода" – 4

Право-религиозный лагерь получил 64 мандата, левоцентристский (без ХАДАШ-ТААЛ и РААМ) – 46.

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Еще до публикации окончательных результатов Яир Лапид поздравил с победой Биньямина Нетаниягу, который, скорее всего, сменит его на посту главы правительства.

До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля Ицхаку Герцогу. У него будет семь дней для консультаций с представителями вошедших в Кнессет фракций для того, чтобы решить, на кого будет возложено формирование будущей коалиции. Если не будет никаких неожиданностей, мандат на формирование правительства получит Биньямин Нетаниягу.