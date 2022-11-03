ХАБАД обратился в израильский суд с просьбой признать постановление суда США против России по "библиотеке Шнеерсона"

Адвокат Ури Кейдар, представляющий интересы движения ХАБАД, обратился в израильский суд требованием признать приговор суда округа Колумбия в США по иску ХАБАДа против правительства Российской Федерации.

Три года назад суд в США постановил, что Россия должна выплачивать движению ХАБАД штраф вплоть до возвращения в его распоряжение "библиотеки Шнеерсона" – коллекции еврейских рукописей и книг, принадлежавшей духовным лидерам движения.

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В иске Кейдар просит суд признать правомочность американского постановления, чтобы ХАБАД мог добиваться ареста российского имущества в Израиле для обеспечения уплаты штрафа.

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Начало коллекции было положено еще в XVIII веке. Собрание насчитывает 2000 томов и 50000 уникальных документов, включая рукописные философские трактаты XVIII столетия и работы третьего Любавичского ребе Менахема Менделя, известного также под именем Цемах Цедек.

После прихода к власти большевиков она была национализирована, но Йосеф Ицхак создал собственное собрание, которое вывез сначала в Латвию, а потом в Польшу. Часть была затем переправлена в США, став имуществом библиотеки "Агудас Хасидей ХАБАД".

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В ходе Второй Мировой войны основная коллекция попала в руки нацистов, а в 1945 году была вывезена обратно в СССР. В 2013 году президент России Владимир Путин предложил разместить ее в Еврейском центре толерантности в Москве.