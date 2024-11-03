"Израиль голосует за Трампа": в Тель-Авиве появились яркие билборды

В последние дни в Тель-Авиве можно увидеть огромные билборды с надписью по-английски и на иврите: "Израиль голосует за Трампа". Отметим, что правительство Израиля воздержалось от публичной поддержки того или иного кандидата.

Вице-президент Камала Харрис действительно воспринимается в еврейском государстве как более пропалестинский кандидат, в то время как Дональд Трамп в ходе своей первой президентской каденции показал себя другом Израиля.

Традиционный союз между Демократической партией и американскими евреями, сформировавшийся 90 лет назад в президентство Франклина Делано Рузвельта, постепенно ослабевает. При этом чем важнее для еврейских избирателей благополучие Израиля, тем более они склонны голосовать за Трампа.

Согласно опросам, за Харрис планируют отдать голоса 63% еврейских избирателей. Несмотря на то, что речь идет почти о двух третях общины, это самый низкий показатель за последние десятилетия. За Трампа готовы проголосовать около 24%.

Евреи – одна из наиболее политически активных групп населения США. Как ожидается, во многом от них будет зависеть исход голосования в ключевых штатах, которое и определит, кто станет следующим американским президентом.

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