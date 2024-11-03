"Галей ЦАХАЛ" выплатит Гаю Ниру 100 тысяч шекелей по иску о клевете

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" выплатит бывшему руководителю полицейского отдела разведки и информации бригадному генералу Гаю Ниру 100 тысяч шекелей по иску о клевете. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщает "Исраэль А-Йом"

Речь идет о скандальном деле, когда сотрудница полиции Ч. пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны бывшего главы подразделения ЛАХАВ-433 Рони Ритмана. Гай Нир в тот период конфликтовал с Ритманом, жена которого числилась на работе в отделе Нира, но на работе практически не появлялась.

После появления жалобы Ритман был вынужден уйти в отставку, но во время проверки выяснилось, что жалоба была подана подчиненной Гая Нира. Заподозрив, что женщина жаловалась с подачи Гая Нира, Рони Альшейх, занимавший в то время пост генерального инспектора полиции, обвинил Нира в неподобающем поведении и отправил в отпуск до рассмотрения его дела дисциплинарным судом, однако затем полиция отозвала обвинения против него.

В указанный период радиостанция "Галей ЦАХАЛ" и журналистка Адас Штайф опубликовали ряд публикаций, в которых, в частности, утверждалось, что Гай Нир состоял в запретной связи с Ч., которая подала жалобу против Ритмана, и другие измышления.

Гай Нир подал иски о клевете в отношении 16 публикаций – шесть из них были опубликованы в "Галей ЦАХАЛ" и еще 10 – в социальных сетях. В своем иске Гай Нир требовал компенсацию в размере 800 тысяч шекелей. Его суд против Адас Штайф продолжается.

Четыре года назад Адас Штайф заплатила своему коллеге Натану Захави 130 тысяч шекелей, также по иску о клевете, когда она обвиняла его в неподобающем поведении в отношении женщин.

С Адас Штайф судится также бывший глава адвокатской коллегии Эфи Навэ: в 2018 году он подал против Адас Штайф гражданский иск против Адас Штайф за кражу и взлом его личных мобильных телефонов, с помощью которых Штайф выяснила информацию о нарушениях процедуры назначения судей. Навэ требовал компенсацию в размере семи миллионов шекелей, и государство в лице государственной прокуратуры отказалось представлять интересы Адас Штайф в этом гражданском процессе.