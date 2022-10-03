Золотой клад из Баниаса рассказал семейную историю византийского императора

В ходе раскопок, которые вело Управление древностей в Баниасе на севере Израиля, был обнаружен клад из 44 золотых солидов, датируемых концом византийской эпохи – периодом императоров Фоки, правившего в 602-610 годах, и Ираклия Первого, царствовавшего в 610-641 годах.

"Суммарный вес монет – 170 граммов, они были спрятаны в каменной кладке во время захвата Эрец-Исраэль арабскими халифами. Легко представить, как человек, в ужасе перед тем, что несет война, прячет свое состояние в надежде, что он еще вернется. Но ему это не удалось", – говорит руководитель раскопок доктор Йоав Лерер.

Большая часть монет датируется периодом Ираклия. "И вот что интересно: если в начале его правления на монетах чеканился только его портрет, то со временем стали добавлять и портреты других членов семьи. Можно видеть, как росли его дети – с младенчества и до взрослого возраста, когда они ростом с отца", – отмечает доктор Габриэла Биховски, специалист по античным монетам.

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В ходе раскопок на северо-западе Баниаса были также обнаружены руины зданий, трубы древнего водопровода, печь для обжига керамики, фрагменты керамической и стеклянной посуды, бронзовые монеты. Их датировка – от конца византийской эпохи до XIII века н.э.

Напомним, что поселение в Баниасе существовало еще в хананейскую эпоху, однако расцвета город достиг в период правления Ирода и его сына Филиппа, когда город получил название Кейсария Филиппова в честь римского императора Августа.

Баниас имеет важное значение и для христианства – по преданию, именно здесь Иисус вручил Святому Петру ключи от небесного царства. В эпоху Иерусалимского королевства крестоносцы рассчитывали использовать его как базу для захвата Дамаска, но эти планы успехом не увенчались.