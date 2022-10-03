Возле Азура киллерами застрелен глава криминального клана Бени Шломо

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в результате покушения на заправочной станции возле Азура убит глава криминального клана Бени Шломо.

По информации радиостанции, в момент покушения на заправке находился офицер полиции в гражданском. Он преследовал киллеров до перекрестка в Холоне, где они попали в аварию. Поняв, что за ними ведется погоня, они бросили свою машину на месте аварии, захватили другой автомобиль и скрылись на нем.

Согласно сообщениям в СМИ, группировка Шломо, действующая главным образом на юге страны, тесно связана с так называемой "грузинской" или "кавказской" мафией. В марте этого года полиция заявила, что обе группировки предприняли попытку убийства Нисима Думрани в Ашкелоне. Среди прочего занималась "крышиванием" бизнесменов и вымогательством денег.

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Бени Шломо вышел из тюрьмы около года назад, примерно в то же время освободился глава конкурирующей группировки Шалом Думрани. С этого момента были убиты несколько членов обеих группировок, а также было предпринято несколько попыток ликвидации лидеров и их ближайшего окружения. В июле была предпринята попытка ликвидации Бени Шломо, тогда было установлено взрывное устройство рядом с рестораном в мошаве Эмуним. Ближайший его сообщник и помощник, Ави Битон. был убит в феврале этого года.