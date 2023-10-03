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    В Израиле

    "Цева адом" около границы Газы, зафиксированы пуски ракет в сторону моря

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    Flash90/Yossi Aloni

    Во вторник, 3 октября, в населенных пунктах около северной границы сектора Газы сработал сигнал тревоги "цева адом". Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что это была реакция системы на запуск ХАМАСом ракет в сторону Средиземного моря, попыток обстрелов израильской территории не было.

    Напомним, что 17 августа боевики ХАМАС в секторе Газы осуществили запуск 50 ракет в сторону моря в качестве "предостережения Израилю" и в знак протеста против ухудшения условий содержания палестинских заключенных в тюрьмах Израиля. 20 августа хамасовцами была испытана новая ракета, которую также выпустили "на запад", в сторону моря. Следующие ракетные испытания проходили в Газе 4 сентября, 17 и 18 сентября.

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    ЦАХАЛ, как правило, не реагирует на подобные ракетные испытания.

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