"Цева адом" около границы Газы, зафиксированы пуски ракет в сторону моря

Во вторник, 3 октября, в населенных пунктах около северной границы сектора Газы сработал сигнал тревоги "цева адом". Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что это была реакция системы на запуск ХАМАСом ракет в сторону Средиземного моря, попыток обстрелов израильской территории не было.

Напомним, что 17 августа боевики ХАМАС в секторе Газы осуществили запуск 50 ракет в сторону моря в качестве "предостережения Израилю" и в знак протеста против ухудшения условий содержания палестинских заключенных в тюрьмах Израиля. 20 августа хамасовцами была испытана новая ракета, которую также выпустили "на запад", в сторону моря. Следующие ракетные испытания проходили в Газе 4 сентября, 17 и 18 сентября.

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ЦАХАЛ, как правило, не реагирует на подобные ракетные испытания.